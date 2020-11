David Alexander révèle pourquoi lui et Da’Vonne Rogers «  ont arrêté de parler  »

Bien que David Alexander et Da’Vonne Rogers aient tenté de travailler ensemble Grand frère 22, les deux ne semblaient jamais être sur la même longueur d’onde. Après la saison, ils ont révélé qu’ils ne s’étaient pas parlé. David a raconté sa version de l’histoire dans une interview avec sa co-star Nicole Anthony.

Houseguest David Alexander sur Big Brother 21 | Monty Brinton

David Alexander et Da’Vonne Rogers ont essayé de travailler ensemble dans ‘Big Brother 22‘

Pendant la semaine 2 de Grand frère 22, Memphis Garrett a nommé les co-stars de la saison 21 Nicole Anthony et David Alexander pour expulsion. L’alliée de Nicole A., Da’Vonne Rogers, voulait sauver son amie mais se sentait en conflit parce qu’elle ne voulait pas non plus voter pour un invité noir du jeu.

Bien qu’elle ait joué avec la possibilité d’essayer de sauver son amie, elle a décidé de ne pas le faire. Quelques autres invités, dont l’allié Tyler Crispen, ont averti David que Da’Vonne avait tenté de renverser les voix contre lui.

# BB22 Kevin demande à Day « que s’est-il passé avec les garçons? ». Day explique que la semaine où David était dans le quartier, il a dit aux gens que Day essayait de faire le tour de la maison pour inverser les votes pour que Nicole reste. Quand elle a essayé de demander si elle pouvait vérifier les faits, David lui a dit non. pic.twitter.com/x6fVud9Uox – # BB22LiveFeedUpdates (@ BB22LiveFeeds) 17 septembre 2020

Il a finalement abandonné ses sources à Da’Vonne après une conversation émouvante quelques semaines plus tard, et elle l’a «vérifié», ce qui a fini par aliéner les invités de David.

Après l’expulsion de Bayleigh Dayton, les deux savaient qu’ils étaient au fond et voulaient travailler ensemble, mais cela n’a jamais abouti.

David dit que Da’Vonne l’a « mis sur une île » en vérifiant les faits

Dans une interview après l’émission avec Nicole A., David a expliqué pourquoi il pensait que Da’Vonne avait gâché son jeu. le BB21 Le rapatrié a expliqué qu’il avait des alliances avec Enzo Palumbo et Tyler ainsi que Da’Vonne et Bayleigh et pensait qu’il s’était installé dans le match.

Après avoir entendu Da’Vonne essayer de renverser les voix contre lui de la part de plusieurs invités et avoir senti qu’elle avait commencé à agir différemment à son égard, David a commencé à se demander si le triple concurrent avait bien tenté de le faire sortir de la maison.

Par conséquent, il en a parlé avec Da’Vonne et Bayleigh et a estimé que la candidate préférée des fans se révélait être « une joueuse de jeu incroyable » parce qu’elle « le faisait se sentir mal » pour avoir douté d’elle.

# BB22 Parlez en continu avec David / Ty de Day. Ty dit qu’elle ne comprend pas comment joue Day. Ty dit que David est un bien meilleur joueur. David est d’accord. David dit qu’il l’a avertie de ne pas tout vérifier. Ty dit que Day avait juste besoin de tout comprendre par elle-même pic.twitter.com/qxsocid7EX – # BB22LiveFeedUpdates (@ BB22LiveFeeds) 29 septembre 2020

Voulant gagner la confiance et montrer qu’il voulait travailler ensemble dans le même but, David dit avoir révélé ses sources à Da’Vonne, qui a ensuite voulu vérifier les faits.

le BB21 Le rapatrié a expliqué qu’il avait essayé de sauter devant lui et de parler à Tyler de la conversation, qui avait «éclaté» leur relation de travail.

David a donné «crédit» à Da’Vonne pour avoir joué le jeu ou «menti» parce que cela lui faisait totalement confiance. De plus, David a noté que Da’Vonne «vérifiait les faits» des informations «m’avait mis sur une île» alors que les autres invités arrêtaient de parler de jeu avec lui.

David révèle que lui et Da’Vonne « ont arrêté de parler » dans la maison du jury

Après la saison, Da’Vonne a révélé qu’elle et David n’étaient plus amis. Il a parlé de leur relation dans l’interview du 6 novembre, expliquant qu’il voulait comprendre pourquoi elle ne pouvait pas lui faire confiance pendant qu’ils jouaient ensemble dans la maison.

Selon David, les deux ont convenu d’attendre la fin de la saison pour tout reconstituer, puis de répéter parce que «ce n’était pas le bon moment» dans la salle du jury.

Après cette conversation, le double concurrent note que lui et Da’Vonne «ont arrêté de parler» et n’ont plus parlé depuis.

Quoi qu’il en soit, David a dit qu’il était «heureux» qu’elle soit devenue la première candidate noire à remporter le prix favori de l’Amérique. Grand frère 23 revient l’été prochain.

