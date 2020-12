Regardez la nouvelle fin complète de la saison 4 de «Attack On Titan»

La quatrième saison de «Attack On Titan» a adopté une approche très différent pour votre narration que saisons Quoi nous témoignons plus tôt, en se concentrant sur les soldats eldiens de Marley qui naviguent dans les guerres de leur pays, et final de la saison qui agira comme un appel actuel pour Hajime.

L’épopée fantastique d’Isayama a été dévoilée aux fans le thème final, interprété par le chanteur Ando Yuko, est intitulé « Choc » et nous donne un nouveau regard sur le pays de Marley et les personnages eldiens qui tentent d’aider leur patrie réussir à obtenir la citoyenneté et à sauver vos familles.

Jusqu’à présent, le quatrième saison nous a présenté plusieurs nouveaux personnages d’origine eldienne, dont la plupart s’efforcent d’hériter des pouvoirs de la Neuf Titans.

Cependant, tous ne sont pas de nouveaux visages, car nous analysons également la vie des Zeke Jaeger et Reiner, la bête Titan et le Titan blindé respectivement, quatre ans après la bataille décisive qui a eu lieu lorsque l’équipe d’exploration a tenté de restaurer tous les murs qui abritaient leur Ville.

Alors que le temps presse pour les deux Titans avant qu’ils n’aient besoin de transmettre leur pouvoir et leur vie, il semble qu’ils espèrent retourner sur l’île à Paradis pour tenter de kidnapper Eren et de retrouver le pouvoir du Fondation de Titan.

Fans de « L’attaque des Titans » a partagé le thème final de la quatrième saison, la chanson elle-même est interprétée par Ando Yuko sous le titre de “Choc», Donnant aux fans un aperçu du segment qui complète chaque épisode du lot d’épisodes tant attendu de Studio. MAPPA.