Bridgerton Spinoff lance Connie Jenkins-Greig dans le rôle de la jeune Violet Bridgerton

Chers lecteurs du ‘ton, vous êtes-vous déjà demandé ce qu’aurait pu être notre bien-aimée Violet Bridgerton avant de devenir la matriarche de la famille Bridgerton ? Eh bien, ne vous inquiétez pas: Deadline rapporte que Connie Jenkins-Greig a rejoint le casting de Shondaland’s Bridgerton spin-off sur la reine Charlotte en tant que jeune Violet Ledger récurrent.

Violet, la fille de Vivian et de Lord Ledger, est décrite comme « une adolescente gentille et curieuse qui n’est pas encore entrée dans le marché du mariage … ou qui n’est pas devenue une Bridgerton ».

La série limitée sera centrée sur une jeune reine Charlotte (Ligne de devoir India Amarteifio) alors qu’elle est fiancée au roi George (du marchand de sable Corey Mylchreest) contre son gré et est propulsé dans la société londonienne.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le spin-off se concentrera également sur une jeune Agatha Danbury (jouée par Arsema Thomas), des années avant qu’elle ne soit connue sous le nom de Lady Danbury à la langue d’argent.

Afin de connecter le spin-off à l’original Bridgerton série, Ruth Gemmell, Golda Rosheuval et Adjoa Andoh reviendront pour reprendre leurs rôles respectifs de Violet Bridgerton, Queen Charlotte et Lady Danbury.

Par date limite, les crédits précédents de Jenkins-Greig incluent ceux d’ITV M. Selfridgela BBC Nouveau sanget film d’action 2017 Le démontage. Elle est remplacée par AK Agents of London.

Queen Charlotte: un favori des fans qui n’était presque pas

Netflix

La reine Charlotte de Golda Rosheuval est rapidement devenue un personnage important de la première saison de Bridgerton, avec Sa Grâce désignant le diamant le plus désirable de la saison.

Cependant, la reine commandante est un nouvel ajout à la Bridgerton univers : la reine Charlotte n’existe pas dans la série de romance régence de Julia Quinn qui a inspiré l’émission Netflix.

Mais la reine Charlotte était une vraie personne – aux côtés de son mari, le roi George III, Charlotte a régné sur l’Angleterre et l’Irlande de 1761 à 1818. manière passionnante et intéressante », a déclaré le créateur de l’émission Chris Van Dusen à Oprah Mag. « Donc, dans Queen Charlotte, c’était l’histoire. Et puis c’était en pensant à ces scènes et situations fantastiques pour la mettre dans qui étaient vraiment amusantes à écrire aussi. »

L’auteur Julia Quinn est aussi grande fan de la nouvelle addition que le reste d’entre nous, disant même à Oprah Mag qu’elle a envoyé une lettre de fan à Rosheuval après avoir vu sa performance en tant que reine. « Je fais des allers-retours entre souhaiter l’avoir écrite dans les livres et être contente de ne pas l’avoir fait, parce que je ne sais pas si j’aurais pu faire un aussi bon travail », a-t-elle poursuivi.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour le spin-off de Queen Charlotte, mais la série limitée est prévue pour 2023.