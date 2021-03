Inspiration4: Un équipage entièrement civil sur le premier vol privé de SpaceX en orbite, révélé

31 mars 2021 13:00:51 IST

Le vol privé SpaceX d’un milliardaire a rempli ses deux sièges restants mardi avec un scientifique-enseignant et un ingénieur de données dont l’ami d’université a en fait gagné une place mais lui a donné le prix. Les nouveaux passagers: Sian Proctor, un éducateur d’un collège communautaire à Tempe, Arizona, et Chris Sembroski, un ancien missile de l’armée de l’air d’Everett, Washington. Ils rejoindront le commanditaire du vol Jared Isaacman et un autre passager pendant trois jours en orbite cet automne. Isaacman a également révélé quelques détails sur sa mission Inspiration4, alors que les quatre se réunissaient mardi au Kennedy Space Center de la NASA.

Il est à la tête de Shift4 Payments, une société de traitement de cartes de crédit à Allentown, en Pennsylvanie, et paie pour ce qui serait le premier vol privé de SpaceX tout en collectant des fonds pour l’hôpital de recherche pour enfants St.Jude à Memphis, Tennessee.

Leur capsule SpaceX Dragon – actuellement stationnée à la Station spatiale internationale pour la NASA – sera lancée au plus tôt à la mi-septembre, visant une altitude de 540 kilomètres. C’est 20 kilomètres plus haut que la Station spatiale internationale et au même niveau que le télescope spatial Hubble.

Quelle journée incroyable à @NASAKennedy. @ArceneauxHayley et je suis si heureux d’accueillir @DrSianProctor et Chris Sembroski au @ inspiration4 équipage. Merci @SpaceX pour avoir rendu cette annonce si spéciale. https://t.co/OpQpA1Yubk – Jared Isaacman (@rookisaacman) 30 mars 2021

La capsule sera équipée d’une fenêtre en forme de dôme à la place du mécanisme d’amarrage habituel de la station spatiale pour leur voyage.

Isaacman, 38 ans, un pilote qui servira de commandant de vaisseau spatial, ne dira toujours pas combien il paie. Il fait un don de 100 millions de dollars à St. Jude, tandis que les donateurs ont jusqu’à présent contribué 13 millions de dollars, principalement par le biais de la loterie qui offrait une chance de voler dans l’espace.

Hayley Arceneaux, 29 ans, a été nommée dans l’équipage il y a un mois. L’assistant médical de St. Jude y a été traité comme un enfant pour un cancer des os.

Cela a laissé deux sièges capsule ouverts. Proctor, 51 ans, a battu 200 entreprises et a décroché le siège réservé à un client de la société Isaacman. Un jury indépendant a choisi son site Web sur l’art spatial baptisé Space2inspire.

«C’était comme quand Harry Potter a découvert qu’il était un sorcier, un peu de choc et de respect», a déclaré Proctor à l’Associated Press la semaine dernière. «C’est comme: ‘Je suis le gagnant?’»

Sembroski, 41 ans, a fait un don et est entré à la loterie, mais n’a pas été choisi lors du tirage au sort plus tôt ce mois-ci – son ami l’était. Son ami a refusé de voler pour des raisons personnelles et a offert la place à Sembroski, qui a travaillé comme conseiller du camp spatial à l’université et s’est porté volontaire pour des groupes de défense de l’espace.

«Le simple fait de découvrir que je vais dans l’espace a été un événement incroyable, étrange et surréaliste», a-t-il déclaré.

Il est sur le point de commencer un nouvel emploi chez Lockheed Martin et admet que ce sera un exercice d’équilibre au cours des six prochains mois, alors que l’équipe s’entraîne.

Isaacman insiste sur le fait qu’ils ne couperont aucun coin pendant qu’ils se préparent au lancement.

«Vous ne montez pas sur l’Everest, n’est-ce pas, après juste une randonnée dans la cour. Vous vous y frayez un chemin », a-t-il déclaré aux journalistes.

Proctor, qui a étudié la géologie, s’est appliqué trois fois au corps d’astronautes de la NASA, se rapprochant en 2009, et a pris part à des missions simulées sur Mars à Hawaï. Elle est née à Guam, où son défunt père – une «figure cachée» dans son esprit – a travaillé à la station de suivi de la NASA pour les moonshots d’Apollo, y compris ceux de Neil Armstrong et Buzz Aldrin.

Elle prévoit d’enseigner depuis l’espace et de créer de l’art là-bas aussi.

« Pour moi, tout ce que j’ai fait … m’a amené à ce moment. »

