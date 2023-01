Brendan Fraser Meilleurs films, acteur nominé aux Oscars

L’un des acteurs qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années est brendan fraserEh bien, après s’être retiré pendant quelques années du monde du théâtre, il a récemment surpris tous les téléspectateurs avec ses nouveaux projets, remportant une nomination du meilleur acteur aux Oscars pour son rôle dans le film »La baleine ».

C’était le mardi 24 janvier, lorsque l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences a annoncé la liste officielle des nominés pour les Oscars 2023, avec Fraser en compétition dans la catégorie Meilleur acteur aux côtés d’Austin Butler pour »Elvis », Colin Farrell pour » The Banshees of Inisherin », Paul Mescal pour »Aftersun » et Bill Nighy pour »Living ».

Auparavant, Fraser avait déjà remporté le prix du meilleur acteur lors de la Prix ​​​​du choix des critiques, il est donc l’un des favoris pour remporter la catégorie aux Oscars. S’il faudra encore attendre le 12 mars pour voir les prochains Oscars, voici une liste des meilleurs films de Brendan Fraser.

Les meilleurs films de Brendan Fraser

Cravates scolaires







Ayant fait ses débuts dans sa carrière d’acteur, Brendan Fraser a reçu une nomination pour sa performance prometteuse, jouant le personnage de David Greene dans le film de 1992. Le film a été bien accueilli par les téléspectateurs, avec Matt Damon, Chris O’Donnell et Ben Affleck.

Cela pourrait également vous intéresser : combien de films James Cameron a-t-il réalisés et quels sont les plus célèbres ?

Georges de la jungle







Film comique basé sur le dessin animé créé par Jay Ward. » George of the Jungle » a marqué le premier succès au box-office de Fraser, où, avec Leslie Mann, il a joué George, un homme très éloigné de la société et élevé dans la jungle.

La momie







Film d’action et d’aventure qui a donné à Brendan Fraser son rôle le plus emblématique sur grand écran, incarnant Rick O’Connel et donnant naissance à une nouvelle franchise au sein du cinéma, participant à trois épisodes. »The Mummy » a également comporté la participation de Rachel Weisz, John Hannah et Arnold Vosloo.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Quel a été le premier film de Macaulay Culkin, acteur de My Poor Little Angel

Au diable avec le diable







Comédie romantique mettant en vedette Fraser et Elizabeth Hurley, où un homme du nom d’Elliot Richard, qui dans sa quête pour faire tout ce qu’il faut pour avoir un rendez-vous avec son collègue, obtient 7 souhaits du diable.

Voyage au centre de la Terre







Un autre des films à succès de Fraser. Réalisé par Eric Brevig, le film était l’une des dernières apparitions majeures de l’acteur avant sa retraite, jouant Trevor Anderson dans une histoire adaptée du roman populaire écrit par Jules Verne.