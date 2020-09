Les agences spatiales françaises sont en pourparlers avec l’ISRO pour fournir des équipements de type Mission Alpha aux astronautes gagaanais

Press Trust of India03 sept. 2020 09:29:52 IST

Les agences spatiales de l’Inde et de la France sont à un stade avancé de discussions pour fournir l’équipement nécessaire aux astronautes de Gaganyaan, similaire à celui qui sera utilisé par l’astronaute français Thomas Pesquet pour la mission Alpha l’année prochaine, ont déclaré des responsables.

Un haut responsable du Centre national d’études spatiales (CNES), l’agence spatiale française, a déclaré que les travaux sur l’équipement de la mission Alpha étaient en cours.

L’astronaute français Thomas Pesquet, dans le cadre de l’Agence spatiale européenne (ESA), retournera à la Station spatiale internationale (ISS) en volant sur le vaisseau spatial Crew Dragon au début de l’année prochaine.

«Les discussions en sont au stade final. Une annonce devrait être faite prochainement. Les travaux sur l’instrumentation de la Mission Alpha sont en cours », a déclaré le responsable du CNES sans préciser les détails de l’équipement.

L’Inde et la France partagent une solide collaboration dans le domaine de l’espace. Les agences spatiales des deux pays collaborent également à la mission Gaganyaan de près de 10000 crores Rs qui vise à envoyer trois Indiens dans l’espace d’ici 2022.

L’an dernier, la chirurgienne aéronautique Brigitte Godard, alors au CNES, était en Inde pour former des médecins et des ingénieurs.

La France dispose d’un mécanisme bien établi pour la médecine spatiale. Il dispose également de la clinique spatiale MEDES (Institut Français de Médecine et Physiologie Spatiales), filiale du CNES, où les chirurgiens de l’espace sont formés.

“Les chirurgiens spatiaux indiens se rendront également en France l’année prochaine une fois que la situation du coronavirus se sera améliorée”, a déclaré un responsable de l’ISRO. Il n’a pas non plus commenté la collaboration spécifique pour la fourniture de l’équipement aux astronautes de Gaga.

Quatre pilotes de l’armée de l’air indienne présélectionnés et futurs astronautes pour la mission Gagangyaan sont actuellement en formation en Russie.

Parallèlement, Alpha ‘a été choisi comme nom de la nouvelle mission de Pesquet à l’issue d’un concours organisé par l’Agence spatiale européenne en partenariat avec le CNES qui a attiré plus de 27 000 candidatures.

Le nom est venu 47 fois dans les entrées reçues.

Pesquet, qui a passé six mois sur l’ISS entre novembre 2016 et juin 2017, s’entraîne actuellement avec le vaisseau spatial Crew Dragon et les simulateurs de station pour Mission Alpha.

Pour donner aux scientifiques européens l’opportunité d’accéder à l’ISS et de coordonner les activités de la station, l’ESA a mis en place des User Support and Operations Centers (USOC), dont le centre CADMOS pour le développement d’applications de microgravité et d’opérations spatiales au CNES Toulouse Space Le centre en est un, selon un communiqué officiel sur Mission Alpha.

Pour les vols spatiaux habités, CADMOS est le point de contact entre les segments au sol en Europe, aux États-Unis et en Russie et les équipes scientifiques soutenant les astronautes, alors qu’ils effectuent des expériences en temps réel, a-t-il ajouté.

.

