Ne pariez pas sur Fear the Walking Dead dont l’histoire se poursuivra dans une série de bandes dessinées après sa prochaine saison finale.

La série de bandes dessinées Fear the Walking Dead est très peu probable, selon Robert Kirkman

Il a été récemment annoncé que Craindre le mort-vivant se terminera avec sa huitième saison à venir. La nouvelle suit la série mère du spin-off, Les morts qui marchent, mettant fin à sa propre série de 11 saisons sur AMC l’année dernière. Alors que la franchise continuera à vivre avec d’autres retombées sur AMC, la nouvelle est toujours décevante pour les fans de Craindre le mort-vivant qui espéraient peut-être que cette émission dépasserait également les dix saisons.





Si vous faites partie de ces fans et que vous pensez que l’histoire pourrait être étendue ou réinventée avec une série de bandes dessinées, n’espérez pas. Robert Kirkmanqui a co-créé l’original Les morts ambulants bandes dessinées, a évoqué la possibilité d’un Craindre le mort-vivant adaptation dans le dernier numéro de The Walking Dead Deluxe. Par ComicBook.com, il a déclaré que les chances sont pratiquement nulles, même si pas assez zéro, qu’une bande dessinée n’arrivera jamais. Comme le dit le créateur de la bande dessinée :

FILM VIDÉO DU JOUR

« Il n’y a pas zéro, mais à peine, une chance que cela se produise. C’est extrêmement, extrêmement improbable. Le plus proche de cela est probablement une toute nouvelle série de moi qui est complètement séparée de TWD mais a un sujet qui plairait à TWD Ventilateurs. C’est le mieux que je pouvais faire à ce stade. »

Assez juste. Mais qu’en est-il de reprendre avec le principal Les morts ambulants série de bandes dessinées un jour après avoir terminé cette série en 2019? Kirkman dit qu’il pourrait « se plonger » dans ce monde de zombies à nouveau à un moment donné dans le futur, bien qu’il doute également qu’il travaillera plus Les morts ambulants bandes dessinées à plein temps plus jamais.

« J’ai donné 16 ans de ma vie à ce monde. Je pourrais m’y essayer à un moment donné dans le futur, mais je doute que je reviendrai un jour pour faire une série complète. Mais… je ne dirais jamais jamais. »





Fear the Walking Dead n’obtiendra probablement pas de bande dessinée

AMC

C’est intéressant de réfléchir Craindre le mort-vivant devenir une bande dessinée. La franchise a commencé dans le monde de la bande dessinée avant d’être adaptée en série télévisée sur AMC. Craindre le mort-vivant était le premier spin-off de l’émission, celui-ci composé d’histoires et de personnages entièrement originaux qui ne provenaient pas de la bande dessinée, du moins avant que les personnages croisés ne commencent à arriver. Le spin-off n’a pas atteint les niveaux d’audience de sa série mère, mais un interprète solide à part entière, et huit saisons est toujours une course respectable pour la série.

Craindre le mort-vivant aura plus que probablement son histoire terminée avec la conclusion de la saison 8. Pour ce que ça vaut, le spectacle se déroulera d’une manière qui bouclera la boucle de la série, avec Madison Clark de Kim Dickens revenant au casting aux côtés de Lennie James. Morgan Jones. Espérons juste que c’est une fin qui satisfera la plupart des fans.