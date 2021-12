La mère de Bruce Willis est d’accord avec son fils : Die Hard n’est pas un film de Noël

Une autre saison des fêtes est arrivée, ce qui signifie Mourir fort les fans débattent une fois de plus de la question séculaire de savoir si le film est bien un film de Noël. Ceux qui plaident pour Mourir fort être considéré comme un film de Noël officiel indique le cadre des vacances et son effet sur le ton général du film. D’autres disent que les éléments de Noël ne sont pas si importants et que Mourir fort est juste un film d’action génial qui se passe justement pendant la saison des vacances.

Auparavant, Bruce Willis a abordé le débat, et il semble que John McClane lui-même ne fasse pas partie du camp de cinéma de Noël. Lors de sa torréfaction Comedy Central en 2018, l’acteur a déclaré que « Mourir fort n’est pas un film de Noël, c’est un sacré film de Bruce Willis! » Willis plaisantait peut-être, mais il n’a rien dit depuis ce temps pour suggérer qu’il se sent différent.

En tout cas, la mère de Bruce, Marlene, a sa propre opinion. Elle dit à TMZ que « Mourir fort n’est PAS un film de Noël », se sentant assez confiante dans sa réponse. Son raisonnement est que même si Mourir fort se déroule au moment de Noël, ce n’est pas un élément essentiel du film, il ne devrait donc pas être considéré comme un classique des fêtes comme C’est une vie magnifique, Comment le Grinch a volé Noël, et Seul à la maison.

La famille Willis penche peut-être dans un sens, mais le débat est certainement loin d’être clos. Mourir fort Le réalisateur John McTiernan a admis l’année dernière que le film n’était pas initialement destiné à être un film de Noël. Alors qu’il se déroulait pendant les vacances, le script original était beaucoup plus graveleux. Prenant quelques repères de C’est une vie magnifique, McTiernan a choisi d’injecter plus fortement l’esprit des fêtes dans le film, provoquant une certaine « joie » qui n’aurait pas été là autrement. Certains diront que cela signifie que Mourir fort est en fait un film de Noël.

« J’ai dit: » D’accord, si vous voulez que je fasse ce film terroriste, je veux que le héros de la première scène s’excuse de n’avoir jamais été dans une limousine auparavant. Le héros dit que tout va bien. Je « Je n’ai jamais monté dans une limousine auparavant. D’accord, héros de la classe ouvrière. » Et Joel a compris ce que je voulais dire. Et il a dit, d’accord », a expliqué McTiernan.

Il a ajouté: « Nous avons donc commencé à travailler dessus … Et en fait, tout le monde, alors qu’ils venaient travailler sur le film, a commencé à avoir, comme je l’ai dit, cette idée de ce film en tant qu’évadé. Et il y avait une joie Parce que nous étions, nous avons changé le contenu. Et c’est ainsi que Mourir fort est devenu, nous n’avions pas prévu que ce soit un film de Noël, mais la joie qui en a découlé est ce qui en a fait un film de Noël. Et c’est vraiment ce que je peux vous dire de mieux à ce sujet. »

De toute évidence, le débat continue, et nous ne sommes pas plus près d’obtenir une réponse définitive à cette discussion que jamais auparavant. Peut-être que ce ne serait pas vraiment la période des Fêtes sans le débat annuel sur la question de savoir si oui ou non Mourir fort est un film de Noël.





