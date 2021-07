Guide: Stock PS5: Quand et où acheter PlayStation 5 en juillet 2021

Sony PlayStation 4 Slim 500 Go, Avec 1 manette sans fil DUALSHOCK 4 V2, Châssis F, Noir (Jet Black)

PS4 Slim 500 Go avec manette sans fil DUALSHOCK 4, Pour maximiser votre expérience de jeu dans un format plus petit, plus fin et plus élégant Console rapide, Silencieuse et à consommation réduite, Connectivité optimale avec PlayStation Plus pour diffuser, échanger et défier en ligne Contrôle total sur votre jeu et immersion assurée grâce à la manette ergonomique et intuitive DUALSHOCK 4 V2, Prise en charge de la technologie HDR pour profiter de graphismes époustouflants Espace exclusif pour découvrir les derniers hits et exclusivités PlayStation (Red Dead, Death Stranding, Crash, FIFA…), Accès au meilleur du divertissement (musique, cinéma, télé) sur diverses plateformes de contenu Contenu : 1x Sony PlayStation 4 Slim 500 Go F, 1 x Manette sans fil DUALSHOCK 4, Oreillette-micro mono incluse, Câbles : Alimentation, HDMI, USB, Taille de la console : 26,5 x 3,9 x 28,8 cm, Couleur : Noir (Jet Black), Art : 9407577