Bigster Concept anticipe l’entrée de Dacia dans le segment C

Les cinq prochaines années s’annoncent chargées pour Dacia. Du moins, c’est ce que l’on peut voir dans le plan de restructuration du groupe Renault, Renaulution, qui prévoit même un nouveau SUV, basé sur Concept Dacia Bigster.

Mais passons par parties. Après 15 ans d’activité, avec une présence dans 44 pays et avec sept millions d’unités vendues, Dacia entend désormais renforcer sa position.

Pour commencer, il intégrera une nouvelle business unit au sein du groupe Renault: Dacia-Lada. L’objectif est de favoriser les synergies entre les deux marques du groupe gaulois, même si les deux continueront d’avoir leur propre activité et leur identité.

Une base unique et de nouveaux modèles

A l’instar de ce qui s’est déjà passé avec le nouveau Sandero, les futures Dacia (et Lada) auront recours à la plateforme CMF-B, dérivée de celle utilisée par d’autres Renault, comme la Clio.

Cela permettra aux deux marques de passer des quatre plates-formes actuellement utilisées à une seule et des 18 types de carrosserie à 11.

Avec l’utilisation de cette plateforme, les futurs modèles Dacia peuvent désormais utiliser, par exemple, la technologie hybride. Le but? Veiller à ce qu’ils puissent également continuer à se conformer à des normes d’émission de plus en plus strictes.

En plus de cela, Dacia se prépare toujours à lancer trois nouveaux modèles d’ici 2025, dont l’un, basé sur le Bigster Concept révélé, signifie également une entrée directe dans le segment C.

Le concept Dacia Bigster

Avec une longueur de 4,6 m, le Dacia Bigster Concept ne sera pas seulement le focus de la marque roumaine sur le segment C, mais s’imposera comme le haut de gamme pour Dacia.

Décrit comme l’incarnation de l’évolution de la marque, le Bigster Concept s’impose comme le successeur (et non direct, bien sûr) de Lodgy, le monospace sept places qui cessera bientôt de fonctionner.

Esthétiquement, le Bigster Concept intègre et comme on peut s’y attendre, les éléments de design caractéristiques de Dacia évoluent. La signature lumineuse «Y» en est un bon exemple.

Avec la création de la business unit Dacia-Lada, nous profiterons pleinement de la plateforme modulaire CMF-B pour augmenter notre efficacité, notre compétitivité, la qualité et l’attractivité de nos voitures. Nous aurons tout pour porter la marque vers de nouveaux sommets, avec le Bigster Concept montrant la voie. Denis Le Vot, PDG de Dacia et Lada

Lada entre également dans les comptes

Si Dacia se prépare à lancer trois modèles d’ici 2025, Lada n’est pas loin derrière et prévoit de lancer au total quatre modèles d’ici 2025.

Egalement basés sur la plateforme CMF-B, certains d’entre eux seront équipés de moteurs GPL. Une autre prévision est que la marque russe entrera également dans le segment C.

Concernant la célèbre (et presque éternelle) Lada Niva, le remplacement est promis pour 2024 et sera basé sur la plateforme CMF-B. Disponible en deux tailles («Compact» et «Medium») cela restera fidèle à la transmission intégrale.

Alors que nous ne le connaissons pas, Lada a sorti une image qui nous permet de prévoir un visuel fortement inspiré de l’original.

Enfin, et par curiosité, la Niva originale, connue depuis quelques années seulement sous le nom de Lada 4 × 4 – le nom Niva était passé à un modèle Chevrolet -, a vu le nom avec lequel elle était célébrée revenir à sa désignation, en passant maintenant connu sous le nom de Niva Legend.