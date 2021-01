21 mèmes hilarants du permis de conduire Olivia Rodrigo pour quiconque pleure pour un ex

Tout le monde est obsédé par le permis de conduire d’Olivia Rodrigo et les mèmes sont presque aussi emblématiques que la chanson elle-même.

Les mèmes d’Olivia Rodrigo « Drivers License » cassent Internet et c’est grâce à combien les gens aiment le nouveau single.

Il est sorti il ​​y a seulement quelques jours (8 janvier), mais il est sûr de dire que ‘Drivers License’ d’Olivia Rodrigo est la plus grande chanson du monde en ce moment. Aussi tôt que le High School Musical: The Musical: La série l’actrice a sorti son premier single, les fans en ont été fascinés. La chanson est une belle ballade sur le chagrin et elle a déjà été diffusée plus de 100 millions de fois.

En fait, le «permis de conduire» est si populaire, déchirant et racontable qu’il a inspiré des milliers de mèmes hilarants.

Olivia Rodrigo Drivers License memes: Les plus drôles à ce jour. Photo: @ olivia.rodrigo via Instagram, Fox

En plus d’être une chanson incroyable, les gens sont investis dans le triangle amoureux qui l’a inspiré. Les fans d’Olivia pensent qu’elle sortait avec sa co-star, Joshua Bassett, et qu’il a rompu avec elle et est maintenant en relation avec Travaillez! l’actrice Sabrina Carpenter. Aucune des stars ne l’a confirmé mais Olivia semble y faire allusion dans ses paroles de « Permis de conduire ».

Dans la chanson à succès, Olivia chante: « Et vous êtes probablement avec cette fille blonde / Qui m’a toujours fait douter / Elle est tellement plus âgée que moi / Elle est tout ce dont je ne suis pas sûr ». Les fans pensent que la fille blonde est Sabrina parce que Joshua et Sabrina ont posté des vidéos TikTok ensemble récemment et Sabrina (21 ans) est blonde et quatre ans plus âgée qu’Olivia (17 ans).

Naturellement, la chanson est un fourrage parfait. Certains des mèmes se concentrent sur la façon dont le « permis de conduire » nous fait tous pleurer, d’autres se concentrent sur le drame présumé de la vie réelle qui l’a inspiré et puis il y a ceux d’entre nous qui ne peuvent tout simplement pas surmonter à quel point ce pont est impeccable. Voici quelques-uns des plus drôles à ce jour.

1) Je ne vois aucun mensonge.

2) Pourquoi est-ce si drôle?

3) C’est nous tous.

4) Laissez-moi écouter et être triste en paix.

5) Quelqu’un d’autre pense encore à ce pont?

6) Mains en l’air si vous avez diffusé et que vous ne pouvez même pas conduire

moi en criant le permis de conduire par @Olivia_Rodrigo sachant très bien que j’ai 20 ans et je ne sais pas conduire une putain de voiture – maia (@mxmtoon) 10 janvier 2021

7) Ce sont mes projets pour le reste de 2021.

8) Je pense que nous faisons tous de la merde de fille triste en ce moment.

9) Olivia et Dan ont fait ça!

10) Est-ce le vaccin?

11) Maintenant, entrons dans le drame.

12) Nous faisons tous cela, soyons honnêtes.

je suis un cul entier âgé de 24 ans en regardant des vidéos youtube pour rattraper le triangle amoureux de disney btwn olivia rodrigo, joshua bassett et sabrina carpenter pic.twitter.com/hSXGoWgapc – 🌻 (@nylesor_) 8 janvier 2021

13) Les signes sont tous là.

14) Il est important d’éduquer toutes les générations.

15) Les gens ressentent déjà un certain type de chemin.

16) Joshua est cependant un fan de la chanson.

17) Et je oop.

18) Comment les fans d’Olivia et Joshua résistent-ils?

19) C’est de l’histoire!

Olivia Rodrigo / Sabrina Carpenter / Le drame du triangle amoureux de Joshua Bassett me donne des vibrations de triangle amoureux à Selena Gomez / Miley Cyrus / Nick Jonas – clare ig 💥 (@ clarecarls0n) 8 janvier 2021

20) En fin de compte, c’est l’ambiance.

écoute du permis de conduire. pleurs. – lilia buckingham ☆ (@BuckinghamLilia) 9 janvier 2021

21) Dernier point mais non le moindre.

J’ai hâte de dire à mon thérapeute que les personnes aiment la chanson – Olivia Rodrigo (@Olivia_Rodrigo) 10 janvier 2021

Comment s’appellent les fans d’Olivia Rodrigo parce que j’aimerais en devenir officiellement un?

