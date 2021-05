La mission d’astronaute Crew-1 de SpaceX vers la Station spatiale internationale en photos

SFA Station de relevage SFA SANICUBIC 1 EVOLUTION CUBIC1-NM - SFA - CUBIC1NM

Un dispositif haut de gamme spécialement conçu pour le relevage et l'évacuation de toutes les eaux dites 'grises ou noires' d'une habitation (ou d'un local commercial) si elles ne peuvent pas s'écouler par gravité vers l'égout. Connecté à un boitié déporté de surveillance, en cas de dysfonctionnement vous êtes alerté immédiatement et autonome sur la maintenance. La station de relevage est composée : - d'un moteur refroidi par bain d'huile avec capteur thermique, - d'un réservoir collecteur équipé d'un capteur de surveillance du niveau d'eau, - de lames en métal dilacérantes PRO X K2, - d'une alarme sonore et visuelle (indicateur led), - d'un clapet anti-retour, - d'un coffret externe avec cablage 5m (à installer dans la pièce à vivre de votre choix). Caractéristiques techniques : Eaux vannes de plusieurs WC : Oui Eaux grises de salle de bains : Oui Eaux grises de cuisine et buanderie : Oui Utilisation : Maison, sanitaires collectifs (piscine municipale, camping, école, etc), commerce, bureaux, bars et restaurants. Type d'installation : À poser Nombre d'entrée : 4 Hauteur : 300 mm Profondeur : 426 mm Longueur : 570 mm Poids : 21 kg Matière cuve : Polypropylène renforcé en fibre de verre Type de pompe : Dilacératrice par couteau-plateau Diamètre entrée 1: 40 ou 50 mm Diamètre des 3 entrées restantes : 40/50/100/110 mm Diamètre de refoulement: DN 40 (diamètre extérieur 50 mm) Niveau ON/OFF : 140/80 mm Niveau d'alarme : 210 mm Puissance : 1500 W (Volt) Indice de protection: IP 67 Débit max :13 m³/h Fréquence : 50-60 HZ Hauteur maximum : 13 m Volume de cuve : 32 litres Label origine France Garantie 2 ans