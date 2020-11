Bette Midler transforme la défaite électorale de Donald Trump en une comédie musicale cinglante

Bette Midler a transformé la triste perte de Donald Trump à l’élection présidentielle en un numéro musical. (Capture d’écran via Twitter)

Prouvant que le monde est déjà meilleur depuis que Joe Biden a remporté l’élection présidentielle, Bette Midler a transformé la perte lamentable de Donald Trump en une comédie musicale assez entraînante.

Bette Midler a longtemps fait savoir qu’elle n’était pas fan du républicain et dans une vidéo de deux minutes, capture non seulement ce que cela a été quatre années turbulentes avec Trump au White Office, mais le sentiment de soulagement que cela a été a pris fin.

Dans un montage, le Hocus Pocus star a rappelé certains classiques de Trump bien-aimés que nous ne manquerons pas, comme construire un mur sans raison ou boire de l’eau de Javel pour, eh bien, également sans raison.

«Salut, Donnie», commence-t-elle dans le vidéo réalisé en collaboration avec Meidas Touch, un comité d’action politique, «Je vous ai envoyé tellement d’e-mails et vous ne répondez jamais.

«J’ai donc décidé de m’adresser à vous dans une chanson.

«Vous restez éveillé tard le soir et vous tweetez. Il n’y a pas une once de vérité dans ce que vous dites.

Ouaip. Cette chanson va vivre sans loyer dans nos têtes pour les prochaines éternités, pour être honnête.

«Va pousser ton stupide mur», dit-elle, «nous enverrons un joli U-Haul.

L’homme de 74 ans dit à Trump de «ranger tous ses mensonges», avec un New York Times titre faisant référence aux déclarations de revenus grêlées et de mauvaise qualité du magnat de l’immobilier, pleines de trous et de pertes, qu’il a longtemps refusé de divulguer.

La chanson devient l’épisode du clip des années 90: montrant la foule amincie de l’inauguration de Trump par rapport à celle de Barack Obama, le ballon de bébé Trump et le moment où les cheveux l’ont soufflé exposant les lignes de bronzage sur son, euh, cuir chevelu.

«Je suis sûr que tu vas manquer à ta famille, mais je ne le ferai pas et nous non plus!

«En fait, nous danserons dans les rues!» a-t-elle ajouté, avant de dire que Trump pourrait bientôt être enfermé à Rikers Island et que sa cellule de prison sera présentée «dans Architectural Digest».

«Eh bien, ravi de vous parler. Bon voyage et profitez des Rikers! Hasta la vista, idiot!