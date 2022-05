Netflix parie sur Elite : « Il y aura au moins 10 saisons »

Le teen drama, allié au mystère et aux soirées dans le luxe pur, continue de faire parler parmi les abonnés de Netflix. Et c’est que Élite, la série espagnole, a su réunir chacune de ces attractions à sa juste mesure et prolonger une histoire sur cinq saisons. La vérité est qu’il reste peu de son essence originelle et les acteurs du premier opus ne font plus partie du phénomène. Cependant, pour son créateur, ce n’est que le début d’une longue franchise.

Depuis sa création en 2018, la fiction s’est avérée révolutionnaire pour beaucoup : elle a été encouragée à montrer des étudiants comme jamais auparavant, elle impliquait des histoires de crime et a donné une place importante à la sexualité adolescente. Mais l’un des facteurs qui a le plus attiré l’attention est qu’il est devenu l’un des rares série originale Netflix non anglaise à renouveler pour plus de trois saisons sur la plateforme de streaming.

Il est vrai que pour de nombreux utilisateurs, l’histoire est devenue quelque peu répétitive. Cependant, avec l’incorporation de nouvelles personnalités internationales et l’engagement envers des célébrités bien connues des jeunes, la production parvient toujours à se positionner parmi les tendances du service d’abonnement. véronique fernandezle directeur de la fiction chez Netflix Espagne, a assuré à Fotogramas : «Il a beaucoup d’avenir, il n’y a aucun signe d’épuisement”.

Force est de constater que le N rouge est plus qu’enthousiaste quant à la possibilité de continuer à exploiter cette franchise qui a catapulté des jeunes comme Arón Piper ou Ester Expósito. Mais combien de saisons de Élite exactement à gauche ? Votre Créateur, Carlos MonteroRéponse: « Nous avons en tête un septième, un huitième et un neuvième. Oui oui. minimum dix. Nous sommes toujours en avance sur l’écriture”.

Les producteurs admettent qu’à la fin de la troisième saison, lorsque les conflits de Marina (Maria Pedraza) et Polo (Alvaro Rico) ils avaient leur fermeture, ils pensaient qu’il n’y aurait pas grand chose à développer. Mais ils ont trouvé exactement le contraire :Nous avons trouvé un univers très puissant qui fonctionne tout seul, qui est très vivant. Tous ceux qui arrivent nouveaux sur Elite rentrent dedans, rien que tu t’occupes un peu d’eux tant au niveau personnage qu’au niveau casting”.

