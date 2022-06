Avez-vous reçu ce message sur Instagram ? Attention : ils essaient de voler votre compte

Partager

Les tentatives de vol de compte Instagram se multiplient. Si vous recevez des messages comme ceux-ci, il est préférable de les ignorer.

Instagram semble être devenu l’une des principales cibles de nombreux escrocs qui parcourent le net. La Hameçonnage est une technique de plus en plus utilisée par les attaquants, dans le but de tenter de tromper les utilisateurs de la plateforme et ainsi obtenir des informations sensibles ou bénéficier économiquement. Cependant, ces derniers mois, il y a eu une type d’attaque de plus en plus courant, composé de essayer de voler des comptes d’utilisateurs.

Dans le passé, nous avons déjà vu comment certains escrocs profitent d’utilisateurs moins expérimentés pour tenter de voler leurs comptes WhatsApp en utilisant des techniques d’ingénierie sociale. Maintenant, il a pu vérifier comment ces mêmes techniques sont utilisé pour voler des comptes Instagram d’une manière très similaire.

« Si vous trouvez l’erreur, je vous donnerai 50 € »: voici comment les attaquants tentent d’accéder à votre compte Instagram

L’utilisateur Twitter PinkyBoyz a passé en revue la manière la plus courante dont les agresseurs ont tendance à traquer leurs victimes potentielles dans le but de accéder à vos comptes. Il explique que, dans bien des cas, tout commence par une image comme celle en haut de cet articleaccompagné du message « Je vous donnerai 50 € si vous trouvez le bogue ».

Une fois le « challenge » terminé, il est demandé à l’utilisateur du compte accéder aux paramètres de votre compte et modifier votre adresse e-mail de vérification, pour un indiqué Dans ce cas, l’attaquant peut accéder au compte de la victime uniquement à l’aide de la fonction « Mot de passe oublié », car le courrier où les instructions seront envoyées pour faire changer le mot de passe, ce ne sera plus celui de l’utilisateur légitime.

De même, il a été possible de vérifier comment D’autres techniques sont utilisées pour voler le compte sans avoir à changer l’adresse e-mail. L’un d’eux consiste en demander à l’utilisateur une capture d’écran d’un supposé « lien de vote », alors qu’en réalité un lien visant à confirmer un changement de mot de passe ou une vérification de compte. En cas de partage dudit lien, l’attaquant peut obtenir l’accès au compte D’une manière simple.

Une fois le mail changé et que vous avez mis celui qui vous demande de le mettre. Votre compte est « piraté »

Il vous suffit de cliquer sur « J’ai oublié mon mot de passe », de changer le mot de passe du nouvel e-mail, qui est VOTRE MAIL ci-dessus.

Et immédiatement, le compte est à vous et vous ne pouvez plus rien faire. — PinkyBoyz (@pinky_boyz) 26 juin 2022

Mais l’arnaque ne s’arrête pas là. Une fois que les attaquants ont accès au compte, ils l’utilisent pour essayer d’arnaquer d’autres utilisateurs du réseau social à travers de transactions de crypto-monnaiepromettant aux victimes qu’elles recevront le doubler le montant transféré. Logiquement, cette deuxième transaction ne se fait jamais.

Pour ce genre de choses, il est particulièrement important ignorer les messages suspects reçus via Instagram ou toute autre plateforme, même s’ils proviennent d’un compte apparemment digne de confiance, car vous avez peut-être été victime d’un vol de compte. De plus, il est fortement recommandé de s’assurer que vous avez suivi toutes les étapes pour protéger un compte Instagram et le protéger de ces types d’attaques.

Rubriques connexes: Instagram

Partager

Suivez Andro4all pour connaître toutes les actualités mobiles

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂