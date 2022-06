L’importance du sel de mer

Le sel de mer est une denrée précieuse depuis des siècles. Elle est très bénéfique pour réguler l’organisme et délivrer certains nutriments, et elle améliore le goût de notre cuisine ! Alors, quels sont certains des incroyables avantages du sel de mer ? Voici quelques-uns des plus essentiels.

Photo : Pavel Neznanov/Unsplash

Maintient l’hydratation

Contrairement à ce que la plupart des gens croient, le sel de mer fait des merveilles pour maintenir les niveaux d’hydratation du corps. Le nombre de nutriments contenus dans le sel de mer étanche notre soif plus longtemps et nous aide à retenir les liquides. Cependant, le sel de table nous déshydrate et épuise notre corps en minéraux importants.

Rétention d’eau

Certaines personnes pensent que manger salé provoque des ballonnements ou de la rétention d’eau, et cela est vrai lorsque vous mangez du sel de table blanc et du sel raffiné que l’on trouve dans les aliments transformés. Mais le vrai sel de mer a l’effet inverse en raison de son rapport équilibré de minéraux, en particulier de potassium et de sodium, qui aident à la libération de l’eau piégée.

Photo : Konstantin Tretyak/Unsplash

Source de minéraux

Le sel de mer pur contient 84 oligo-éléments qui renforcent notre corps. En raison de la monoculture et des mauvaises pratiques agricoles, notre sol s’est appauvri de ces minéraux vitaux et ne fournit plus les nutriments à notre alimentation comme il le faisait autrefois. Mais nous pouvons recharger notre corps avec ces minéraux facilement absorbables en complétant le sel de table avec du sel marin.

Améliore la digestion

Le sel de mer est nécessaire à la digestion. La saveur active l’amylase salivaire, une enzyme qui aide à la dégradation des glucides dans la salive. Le sel de mer est également important dans la production d’acide chlorhydrique, qui est libéré dans l’estomac pour aider à la décomposition des aliments. La plupart des gens manquent d’acide chlorhydrique, ce qui peut entraîner diverses difficultés digestives telles que ballonnements, gaz, brûlures d’estomac et indigestion.