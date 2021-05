Paul Ritter fait pleurer les téléspectateurs avec sa dernière apparition télévisée

Fans de Dîner du vendredi soir ont été portés aux larmes par l’apparition de Paul Ritter dans le documentaire du 10e anniversaire, qui a été diffusé ce soir (28 mai) sur Channel 4.

Le spécial unique, Dîner du vendredi soir – 10 ans et un joli morceau d’écureuil, est revenu sur les moments les plus drôles des six séries de la comédie à succès.

Crédit: Channel 4

Il comportait des entretiens avec l’ensemble de la distribution et de l’équipe, y compris Tamsin Greig, Simon Bird, Tom Rosenthal, le créateur Robert Popper et Paul Ritter, malheureusement décédé en avril.

Et les fans ont trouvé l’épisode de ce soir particulièrement émouvant:

Si incroyablement triste de voir Paul Ritter si clairement très malade ….. tous les acteurs de #FridayNightDinner sont parfaits – mais Paul vient de passer à un autre niveau. Que Dieu le bénisse.

– Michael Laverty (@mrlphoto) 28 mai 2021

Quel brave homme Paul Ritter était: pensif:

– Matt Smylie (@ smylie52) 28 mai 2021

S’exprimant dans le documentaire, Ritter, qui a participé alors qu’il était gravement malade à l’époque, a déclaré que jouer le patriarche torse nu était « absolument tout pour lui ».

Il a dit: « Je ne serais rien sans lui. Sérieusement. Je veux dire que c’était le grand cadeau de carrière. En termes de parties intéressantes, il a été absolument tout pour moi, et j’ai adoré jouer avec lui. J’ai adoré tout l’extraordinaire. scènes que nous faisons. «

Tamsin Greig, qui jouait la femme à l’écran de Paul Jackie Goodman, a rendu hommage à son ancienne co-star au début de l’épisode.

Elle a déclaré aux téléspectateurs: « Je suis sûr que vous savez que très récemment, nous avons perdu notre cher et très cher ami Paul Ritter, qui joue Martin Goodman dans Dîner du vendredi soir.

Tamsin, qui a joué l’épouse de Paul à l’écran, a rendu hommage à son ancienne co-star. Crédit: Channel 4

«Il nous manque terriblement, un acteur incroyable, un véritable ami et un être humain adorable. Malheureusement, au moment de la réalisation du documentaire, Paul était assez malade et pour être honnête – ne le dites pas aux producteurs – j’ai essayé de le persuader de ne pas faire l’entrevue.

«Mais c’est un témoignage du courage, de la générosité et de la dignité de Paul, ainsi que de son manque total de vanité, qu’il a voulu participer au documentaire, faire une interview et vraiment célébrer ce petit monde dont il a fait partie et qu’il a tant apprécié au cours de la années.

« Je sais donc que Paul voudrait que nous nous asseyions tous et que nous rions et apprécions cette célébration de l’univers FND. Et disons, comme nous, en sa mémoire: Shalom. »

L’écrivain de l’émission, Robert Popper a récemment confirmé que la saison six de Dîner du vendredi soir était le dernier, expliquant qu’il estimait que cela terminait parfaitement l’histoire et que la comédie emblématique ne reviendrait pas.

S’adressant à 45secondes.fr, le joueur de 53 ans a déclaré que le dernier épisode était l’un de ses favoris et qu’il ne voulait pas continuer l’histoire.

Crédit: Channel 4

Lorsqu’on lui a demandé si cela avait toujours été planifié, Robert révèle: « Ce n’était pas le cas, en fait. Je ne sais jamais vraiment avant de commencer.

«J’ai toutes mes idées et mon tableau est accroché au mur, mais je ne sais jamais vraiment, jusqu’à ce que je commence un épisode, de quoi il s’agira.

«Mais je pensais à mi-chemin que ce serait génial si elles amenaient toutes les deux des filles, puis j’ai pensé que l’une d’entre elles était enceinte et ensuite ‘oh, que se passe-t-il si elles sont toutes les deux enceintes?’ Alors j’ai pensé que c’était bien.

« Et puis, oui, je pensais que ce serait la fin, parce que je ne voulais pas faire une série où ils avaient des enfants et des bébés, et Jim aurait sept chiens, aussi, comme, le chien le plus étrange du monde que vous ne pourriez pas Je n’en trouve pas sept.

« Alors ça allait être la fin, ouais. »

L’épisode survient plus d’un mois depuis l’annonce de la tragique nouvelle de la mort de Paul Ritter.