La dépendance incontrôlable de Caitriona Balfe, selon Sam Heughan

Sam Heughan et Caitriona Balfe jouent dans Étranger depuis huit ans et ils se connaissent déjà mieux que personne. Pour cette raison, il vient de faire une confession avec laquelle il a envoyé son collègue au front. La rencontrer.

© GettySam Heughan et Caitriona Balfe

En 2014 starz créé Étranger avec Sam Heughan Oui Caitriona Balfe comme protagonistes sans imaginer le succès qu’il allait avoir. Huit ans se sont écoulés depuis la sortie du premier épisode et la série basée sur le Les livres de Diana Gabaldon C’est toujours une rage mondiale. L’histoire d’amour entre Jamie Oui Claire Fraser a traversé les frontières et semble inarrêtable.

En effet, il convient de noter que Étranger Il a déjà six saisons à son actif et tourne actuellement la septième. C’est-à-dire, Sam Heughan Oui Caitriona Balfe ils travaillent à nouveau ensemble. Les comédiens grâce au starz série originale Ils ont noué une amitié sans pareille. C’est parce qu’ils ont passé, il y a près d’une décennie, de nombreuses heures ensemble sur le même plateau d’enregistrement et qu’ils ont une chimie indéniable.

De plus, leur relation atteint un tel point qu’eux-mêmes déclarent se considérer déjà comme des frères. Bien qu’au début, beaucoup aient imaginé que leur lien allait plus loin et qu’il y avait des possibilités de fréquentation, la vérité est que les acteurs ont clairement indiqué qu’ils n’avaient rien de plus qu’une amitié. En fait, leur amour l’un pour l’autre les a amenés à découvrir leurs secrets les plus intimes.

A tel point que récemment Sam Heughan a profité de cette situation pour se venger de toutes les fois où Balfe s’est moqué de lui. Dans ses aveux, l’acteur écossais a admis que son coéquipier avait un dépendance à la connectivité. « Il a wi-fi sur le plateau de tournage. Elle est toujours connectée au wi-fi. Il y a le wi-fi dans la voiture, dans la caravane de maquillage. Je n’en ai pas besoin« , a-t-il lancé.

Compte tenu de cela, Caitriona s’est défendue en niant, plus d’une fois, les déclarations de Sam. Mais, la vérité est que l’interprète de jamie fraser puis poursuivit : «Je dis la vérité, même votre chauffeur a le wi-fi. Elle achète aussi beaucoup de vêtements bizarres, elle dépense tout son argent en ligne, c’est dangereux”. Même ainsi, Balfe a continué à se défendre, affirmant que les paroles de son partenaire n’étaient pas vraies. En tout cas, la grande question est de savoir qui dit la vérité, ce qui pour l’instant ne se fera pas jour.

