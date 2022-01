Willem Dafoe fait référence au fancast de Joker

célébrités

L’acteur polyvalent vient d’exciter tout le fandom avec sa nouvelle interprétation du Green Goblin dans Spider-Man: No Way Home. Les fans veulent le voir en tant que Joker et il le sait !

© GettyWillem Dafoe

le joker est peut-être l’un des méchants les plus charismatiques et emblématiques du monde des romans graphiques et du cinéma. A tel point qu’il est le seul personnage de l’histoire du septième art à avoir reçu deux Oscars différents du meilleur acteur pour les interprétations de Heath Ledger et Joaquin Phoenix. Bien sûr, le style flamboyant du Clown Prince of Crime invite l’acteur responsable à se démarquer.

Willem Dafoe Il est fort à Hollywood depuis des décennies, avec un style polyvalent basé sur des gestes accentués avec des caractéristiques qui attirent puissamment l’attention des différents publics qui ont apprécié son travail dans des films tels que Rues de feu, Vivre et mourir à LA Oui Section. Le fandom l’a célébré grâce à son rôle de Norman Osborne dans homme araignée, un personnage qu’il a revisité dans Pas de retour à la maison.

Willem Dafoe serait le parfait Joker

Qu’est-ce qui ressort du combo Joker-Willem Dafoe ? Peut-être l’un des fancasts les plus demandés de l’histoire du cinéma. Oui, les adeptes de Homme chauve-souris rêve avec la participation de l’interprète du Lutin vert dans certaines des futures versions de la chauve-souris dans les films. En ce moment, la commande vise la trilogie qui se développera Matt Reeves avec Robert Pattinson comme BruceWayne.

« Je ne peux pas m’empêcher d’avoir un visage expressif. C’est quelque chose que je ne peux pas contrôler. En fait, je ne compte pas le faire. Je ne fais pas partie de ces acteurs subtils comme Nicolas Cage ou Al Pacino. C’est peut-être pour ça que les gens viennent me voir au milieu de la rue et me disent : ‘Tu sais pour quel rôle tu serais parfait ? Pour jouer au Joker’. C’est toujours agréable d’entendre que tu as le visage pour jouer un sociopathe. »a ri Dafoe lors de sa visite à Saturday Night Live.

L’une des versions les plus récentes du méchant est celle qui a surpris les joueurs dans la saga du jeu vidéo Arkham qui a atteint plusieurs consoles et appareils. L’expression du visage et l’aspect général de ce joker pourrait bien s’en inspirer Willem Dafoe et servir d’influence pour une future interprétation du professionnel dans un prochain épisode de Homme chauve-souris dans les films.

