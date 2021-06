« Demon Slayer »: qui est Tengen, Hashira of Sound

« Tueur de démonsA officiellement annoncé qu’il lancera une deuxième saison plus tard cette année. Reprenant immédiatement après les événements de « Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train », l’annonce initiale de la deuxième saison a confirmé que la série reprendrait l’arc du Entertainment District.

Mais qu’est-ce que tout cela signifie pour les fans qui n’ont pas encore lu le mangas originaux de Koyoharu Gotouge? Avec la deuxième saison de « Kimetsu no yaiba« Rechercher après les cinéphiles train de Mugen hors de Japon ont vu le film, certains sont encore très confus.

Et c’est qu’au-delà de ces questions sur le nouvel arc, les teasers et affiches de la nouvelle saison mentionnent un personnage qui n’a été aperçu que brièvement dans les premiers épisodes de l’anime. Il s’agit de Tengen Uzui, les Pilier du son, celui qui a été présenté lorsque les piliers ont été réunis à la fin de la première saison.

C’est pourquoi ici nous allons vous parler un peu de lui, sans trop rentrer dans les détails pour ne pas gâcher la deuxième partie de « Tueur de démons”. Toujours un alerte spoil, car, étant un membre important de l’avenir de l’anime, il est impossible de le séparer de l’histoire de Tanjiro.

QUI EST TENGEN UZUI, LE HASHIRA / PILIER DU SON ?

Tengen Uzui apparaîtra dans la deuxième saison en tant que personnage principal (Photo: Crunchyroll)

Uzui fait une brève apparition vers la fin de la première saison de la anime, mais il jouera un rôle beaucoup plus important dans un futur arc de la série. Comme on s’en souvient, l’arc de la Quartier des divertissements c’est essentiellement le point médian qui commence un grand changement dans le flux d’action de « Tueur de démons”.

Les combats commencent à se lier davantage et finalement les bases sont posées pour atteindre l’objectif final des chasseurs. L’arc de la Quartier des divertissements aller à Tanjiro Oui Nezuko débloquer de nouveaux pouvoirs, en plus de voir les Hashira du sonou en action, ainsi que d’autres grands moments de Inosuke et Zenitsu, et un duo convaincant de méchants.

Tengen Uzui sera d’une grande aide pour Tanjiro dans l’Arc Entertainment District (Photo: Crunchyroll)

Tengen C’est un homme très grand et corpulent, au teint volumineux et musclé, à la peau légèrement hâlée. Le sien les cheveux sont blancs Et de longueur inégale, les mèches les plus longues atteignent ses épaules, et il est coiffé de trois mèches plus visibles et plus courtes qui se cambrent pour tomber sous la forme d’une frange entre les yeux et de chaque côté du visage.

Il a des yeux marron plutôt minces qui semblent se pencher vers l’intérieur, chacun avec un long cil qui coule de l’autre côté de son visage. Tengen porte une version sans manches et turquoise foncé de l’uniforme standard d’un Chasseur de démon, avec une enveloppe en tissu bordeaux autour de ses mollets où son pantalon hakama était rentré, et des sandales à lanières blanches.

Tengen Uzui est la seule Pilar à être mariée. En fait, il a 3 femmes (Photo : Crunchyroll)

Tengen C’est une personne très excentrique, voulant toujours accomplir des actions dans un « extravagant”. Bien qu’il ait montré une attitude indifférente et énergique envers certaines personnes, il est ravi d’imaginer comment « extravagantQue se passerait-il si les vaisseaux sanguins de Kamado Tanjiro exploser et essaie de forcer Aoi Kanzaki au Quartier des divertissements avec lui pour l’aider dans une mission dangereuse.

Il a aussi un côté bienveillant qui ne se montre qu’envers ses êtres les plus précieux, en particulier ses trois femmes, Makio, Suma et Hinatsuru. Il montre également un côté un peu plus agréable envers Tanjiro après sa mission et commence à l’accepter davantage au fur et à mesure que la série progresse. C’est l’unique Hashira qui a été autorisé à avoir un partenaire, et plus tard les fans découvriront que même ce puissant Pilar ne peut baisser sa garde contre les démons de Muzan Kibutsuji.