Une maman qui a fabriqué les paniers de Pâques de ses enfants à partir de  » trucs autour de la maison  » accusée de ne pas le rendre assez spécial pour eux

Lorsqu’une mère a décidé de composer des paniers de Pâques pour ses enfants remplis de toutes leurs choses préférées, elle ne s’attendait pas à devenir le centre de toutes sortes d’attentions négatives sur les réseaux sociaux.

Beaucoup de gens ont reproché à la mère de ne pas avoir mis suffisamment d’efforts dans les paniers. Cependant, elle dit que ses enfants étaient plus que satisfaits de ce qu’ils ont reçu et qu’ils n’auraient pas pu demander mieux.

La mère qui fabriquait les paniers de Pâques de ses enfants utilisait « des trucs autour de la maison ».

Plutôt que d’aller au magasin et d’acheter de nouveaux jouets, des lapins en chocolat et des œufs de Pâques en plastique pour ses enfants, la femme a décidé d’utiliser des objets qu’elle avait déjà à la maison pour fabriquer des paniers qu’elle offrirait à sa jeune fille et à son fils. Pâques.

Dans une vidéo TikTok qui a recueilli plus de 855 000 vues, elle a enregistré le processus de recherche de divers jouets et bonbons qui traînent dans la maison pour les mettre dans les paniers de Pâques.

Tout d’abord, la mère a trouvé les jouets de princesse miniatures de sa fille qu’elle dit avoir « définitivement oublié » qu’elle avait. Elle les a tous placés dans des œufs de Pâques en plastique. Ensuite, elle a ajouté un animal en peluche qu’elle a trouvé dans un tiroir avec une étiquette encore attachée, quelque chose d’autre que sa fille a probablement oublié qu’elle possédait.

Elle a également ajouté des animaux en peluche au panier de son fils. « Mon fils a beaucoup trop d’animaux en peluche », répond la mère. Elle a décidé d’en recycler une pour en ajouter. L’étape suivante consistait à faire une descente dans le garde-manger et à trouver les friandises préférées de ses enfants.

« La collation préférée de mon fils est le Doritos du ranch, nous devons donc les ajouter! » dit la mère en plaçant un sac en plastique rempli de chips dans son panier. Enfin, il était temps de fouiller dans son tiroir d’enseignement à domicile, rempli de jouets que ses enfants avaient définitivement oublié qu’ils avaient même. La mère prétend que c’est le moyen pratique de faire des paniers de Pâques pour vos enfants.

« Je suis vraiment heureuse de ne pas apporter plus de bric-à-brac dans la maison », dit-elle. « Et honnêtement, ils vont être super contents depuis qu’ils ont oublié qu’ils les avaient. » Cependant, certaines personnes n’étaient pas d’accord.

La maman a été accusée de ne pas rendre les paniers de Pâques assez « spéciaux » pour ses enfants.

« Les filles achètent au moins de jolis sacs qu’elles vendent littéralement au magasin à un dollar », a commenté un utilisateur de TikTok.

« Vous auriez dû vous débarrasser des déchets avant Pâques afin qu’ils puissent obtenir de nouveaux jouets ou au moins leur procurer de vrais bonbons », a écrit un autre utilisateur. La mère a défendu sa décision de fabriquer les paniers de Pâques de ses enfants en utilisant des articles qu’elle a déjà à la maison dans des vidéos de suivi TikTok.

Elle a partagé que ses enfants étaient ravis de ce qu’ils ont reçu le matin de Pâques.

Sa fille Gigi était particulièrement ravie lorsqu’elle a ouvert ses œufs de Pâques en plastique et a trouvé des friandises à l’intérieur. « Yay! » répéta-t-elle en découvrant les cadeaux dans son panier.

Comme sa sœur, le fils de la femme était satisfait de ses gains de Pâques.

« Il est super contrarié par son sac Ziplock de Doritos et ses œufs remplis de ses bonbons préférés », a-t-elle écrit sarcastiquement dans la superposition de texte d’une vidéo de son fils mangeant joyeusement dans son sac Dorito.

« J’ai accidentellement créé l’hystérie du panier de Pâques ce matin. Je suis une maman terrible parce que je n’ai pas mis son cool ranch Doritos dans un sac décoratif », a-t-elle légendé la vidéo. « Mes pauvres enfants sont tellement démunis. »

La mère a également ajouté dans la section des commentaires que ses deux enfants sont autistes et sont particulièrement attentifs à leurs collations, c’est pourquoi elle s’est abstenue de leur acheter de nouvelles friandises comestibles qu’ils ne connaissaient pas.

En fin de compte, la mère a révélé qu’elle n’était pas dérangée par les commentaires ignorants des internautes car elle savait que ses enfants étaient bien pris en charge.

« Ce sont des paniers de Pâques. Mes enfants les ont adorés. Fin de l’histoire », a partagé la mère dans une vidéo de suivi. « Mes enfants sont plus que gâtés et pris en charge si l’un d’entre vous regarde cinq secondes pour consulter notre page. Je m’éloigne de la folie des paniers de Pâques. Allez harceler les gens réellement terribles sur cette application.

Chaque famille a des traditions de Pâques différentes, et tant que leurs enfants sont heureux et satisfaits et que personne d’autre ne se blesse, il n’y a rien de mal à composer des paniers de Pâques avec des objets usagés dans la maison, surtout si vos enfants adorent ça !

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.