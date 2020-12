Hilary Swank reviendra-t-elle en tant que Julie Pierce dans Cobra Kai Saison 4?

Cobra Kai s’est avérée être une série de suites à succès, même toutes ces années plus tard, avec la série capable d’équilibrer Karate Kid nostalgie et camées avec de nouveaux personnages et histoires. Eh bien, un autre visage familier que le Cobra Kai les créateurs envisagent de se lancer dans le mélange Le prochain enfant de karaté Julie Pierce, AKA Hilary Swank.

«Dans notre salle d’écrivains, nous parlons littéralement de tous les personnages qui sont apparus dans le vers Miyagi. Il est donc évident que nous avons parlé de Julie Pierce. Quant à savoir si elle reviendra ou non dans la série, c’est quelque chose que vous Il faudra juste attendre pour le savoir. «

Introduit en 1994 Le prochain enfant de karaté, Julie Pierce (Hilary Swank) est engagé comme étudiant par le légendaire Mr Miyagi. Julie est une adolescente troublée, que Miyagi prend sous son aile après avoir appris qu’elle se reproche la mort de ses parents. La première suite à laisser de côté Daniel LaRusso de Ralph Macchio, Le prochain enfant de karaté était malheureusement un échec critique et commercial, et bien que de nombreux critiques aient loué les performances centrales, la majorité estimait simplement que la suite n’était pas nécessaire.

Cobra Kai Le co-créateur Jon Hurwitz a poursuivi en expliquant l’approche de la série et en ramenant les personnages hérités, en soulignant que tout ce qui se trouvait dans Morita Karate Kid les films pourraient potentiellement être relancés, estimant que le personnage de M. Miyagi a toujours été au cœur de l’histoire. Et c’est là qu’est né le « Miyagi-verse ».

« Nous disons toujours que notre émission se déroule dans le vers Miyagi … dans notre esprit, toute histoire dans laquelle M. Miyagi était un personnage, avec Pat Morita jouant M. Miyagi, devrais-je dire, est un canon pour notre monde. Le prochain enfant de karaté fait partie de notre univers. Nous pensons que les événements de ce film se sont produits … En termes de ce film, il a ses avantages et ses inconvénients. L’une des choses qui est vraiment spéciale à ce sujet est que c’est le tout début du travail pour Hilary Swank et qu’elle est devenue l’un des grands acteurs d’Hollywood. Sa performance est excellente dans ce film et sa chimie avec Pat Morita est fantastique. «

Les fans sont déjà très excités pour le Karaté Kid 2 réunion qui fera partie de Cobra Kai imminente troisième saison, avec l’ennemi de Daniel Chozen Toguchi, et son amour, Kumiko, tous deux prêts à se joindre à la procédure. Nul doute que Hilary Swank serait un ajout bienvenu aux futures sorties et pourrait bien se révéler être un allié crucial pour Daniel-San.

Cobra Kai s’est avéré être un énorme succès pour Netflix, le service révélant en octobre que l’émission avait déjà été renouvelée pour une quatrième saison. Netflix sera présenté en première Cobra Kai saison 3 le 8 janvier 2021.

Les rivaux Daniel LaRusso et Johnny Lawrence seront la saison 3 traitant des répercussions de la bagarre au lycée qui a clôturé la deuxième saison. Avec Miguel (Xolo Maridueña) dans le coma, Daniel et Johnny doivent réévaluer l’étendue de leur propre implication dans les événements qui l’ont amené là-bas et essayer de trouver comment forger une meilleure voie pour leurs élèves. Le drame atteint loin dans la saison 3, avec Robby (Tanner Buchanan) maintenant enfermé pour avoir blessé Miguel. Pendant ce temps, Hawk (Jacob Bertrand) est à nouveau tourmenté par l’intimidateur du lycée Kyler (Joe Seo), et John Kreese (Martin Kove) resserre son emprise sur Cobra Kai, inculquant une fois de plus à ses étudiants un code moral très discutable. Cela nous vient de Cinemablend.

