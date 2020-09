Encore des défauts de production: Boeing a du mal avec le 787 Dreamliner

L’avionneur Boeing a de nouveau découvert un problème avec la production de son 787 Dreamliner. L’empennage est affecté. Il est utilisé pour stabiliser et contrôler l’assiette de vol. Dans la lutte pour la perte de confiance, c’est un autre coup dur.

Des problèmes avec le 787 Dreamliner long-courrier ont mis le géant américain de l’aviation en difficulté Boeing sous une pression supplémentaire. Le rival d’Airbus a admis que les inspections avaient entraîné des retards dans les livraisons en raison d’éventuels défauts de production sur le modèle. Cette fois, le stabilisateur horizontal est affecté, ce qui sert à stabiliser et à contrôler l’assiette de vol, comme l’a annoncé la compagnie. Boeing a souligné que les problèmes affectent les jets qui n’ont pas été livrés. Ils ont été découverts «plus tôt cette année». Boeing veut d’abord examiner l’avion de manière approfondie. L’action a réagi avec des pertes de prix.

Boeing a livré quatre avions de type 787 en août, et avec dix avions produits par mois, plus est fabriqué que livré aux clients. Le « Wall Street Journal » a rendu compte la veille, citant des documents gouvernementaux et des initiés, des enquêtes menées par l’autorité de l’aviation américaine en raison de possibles années de pannes de production et de déficits de contrôle. L’agence a confirmé les enquêtes sur les défauts de fabrication de certains jets Dreamliner. Il est trop tôt pour spéculer sur les conséquences possibles pour la navigabilité.

Références ignorées aux risques?

Boeing est déjà profondément en crise à cause du modèle d’avion 737 Max, qui a été interdit de décoller après deux accidents dans le monde. Il y a également eu des rapports de défauts dans la production 787 pendant une longue période. Le « New York Times » a écrit en 2019 que Boeing avait reçu des informations sur les risques de sécurité, mais certains d’entre eux les ignoraient. Le journal s’est appuyé sur des centaines de pages de courriels internes, de documents d’entreprise et de dossiers gouvernementaux, ainsi que sur des entretiens avec plus d’une douzaine d’employés.

Les problèmes de Dreamliner sont amers pour Boeing, car le constructeur veut regagner la confiance après la débâcle du 737 Max et le 787 est une importante source de revenus. En outre, Boeing a longtemps gémi sous de nombreuses annulations de commandes en raison de la pandémie, qui a parfois presque paralysé le trafic aérien international et de nombreuses entreprises en difficulté financière. En août également, plus de commandes ont été retirées que de nouvelles ont été ajoutées.

Boeing avait déjà lancé un programme d’austérité pour stabiliser sa position financière. Fin avril, le groupe a annoncé qu’il supprimerait 10% de ses emplois, soit environ 16 000 emplois.