Wonder Woman 1984 va pour tous les Oscars, y compris le meilleur film

Oui c’est vrai. Wonder Woman 1984 est devenu un espoir pour les Oscars. Le film DCEU a été soumis à la 93e cérémonie des Oscars par Warner Bros.dans toutes les grandes catégories, y compris le meilleur film, le meilleur réalisateur, la meilleure actrice, le meilleur scénario adapté et le meilleur casting d’ensemble.

La décision de Warner de faire tapis Wonder Woman 1984 aux Oscars est surprenant, étant donné que le film n’a pas vraiment été un chouchou critique, contrairement à 2017 Wonder Woman. En réalité, Wonder Woman 1984 a parmi les notes les plus basses pour un film DCEU sur la plupart des principaux sites de critiques comme IMDb et Rotten Tomatoes.

Le film reprend plusieurs décennies après les événements de Wonder Woman. La princesse Diana, interprétée par Gadot, vit dans le monde des hommes en tant qu’archéologue, tout en se faisant passer pour un super-héros lorsque l’occasion l’exige. Le monde est plongé dans le désarroi lorsque le magnat des médias Maxwell Lord entre en possession de la pierre de rêve, qui peut accorder à ses utilisateurs tout ce qu’ils désirent.

Le reste du film montre le monde face aux effets du souhait de tout le monde exaucé, y compris le souhait de Diana que son amour perdu Steve Trevor revienne d’entre les morts. À la fin du film, Diana et le monde se rendent compte collectivement qu’il ne peut y avoir de raccourci pour que votre souhait soit exaucé, et tout le monde abandonne ses souhaits ensemble. Selon la réalisatrice Patty Jenkins, le message du film est que le monde doit regarder au-delà de la violence et de la force brute pour résoudre ses problèmes.

«J’ai fait deux ou trois choses dans ce film que tout le monde a dit que nous ne pouvions pas faire: personne ne meurt, et elle gagne à la fin avec une conversation. Pour moi, c’était un cheval de Troie: je voulais cocher toutes les cases de ce que vous recherchez dans un film de super-héros, mais en fait ce que j’espère réussir est une subversion où vous dites à la place à cette jeune génération qui voit ces films: « Vous devez trouver le héros à l’intérieur ». [The lesson is] nous pourrions bombarder n’importe quel pays du monde, et cela n’arrêtera pas le chronomètre qui nous attend dans environ 40 ans. C’est exactement le point [of the film]. «

Alors que le message général de Wonder Woman 1984 a été applaudie, la manière dont le film délivre son message a fait l’objet de critiques, en particulier l’arc de l’histoire mineure impliquant Steve habitant le corps d’un inconnu sans permission de se rapprocher de Diana. Il sera intéressant de voir comment cette controverse et Wonder Woman des années 1984 une faible note critique affectera ses chances aux Oscars.

En plus de soumettre Gadot pour la meilleure actrice, Warner a également présenté Kristen Wiig, Robin Wright et Connie Nielsen pour la meilleure actrice dans un second rôle; et Chris Pine et Pedro Pascal pour le meilleur second rôle. Parmi les autres campagnes pour votre considération, citons Best Cinematography (Matthew Jensen, ASC); Meilleur montage de film (Richard Pearson, ACE); Meilleure conception de costumes (Lindy Hemming); et Meilleur score (Hans Zimmer).

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film est maintenant disponible en salles et sur HBO Max. Cette nouvelle vient de wbawards.com.

