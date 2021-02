« Attack On Titan » nous montre l’histoire avec son nouveau design

« Attack On Titan » a partagé un nouveau regard sur la conception de Histoire de Reiss pour la saison 4.

La quatrième et dernière saison de la série prépare le terrain pour son conflit final, et les habitants de Paradis commencent à débattre de leur prochain mouvement de guerre avec Marley.

Avec Eren et la Légion de reconnaissance effectuent ce premier grand pas en territoire ennemi, le reste de leur pays doit maintenant trouver la prochaine étape sans leur apporter plus de danger. Avec ce débat vient également le premier regard sur L’histoire de Reiss.

Alors que l’épisode précédent de la série montrait un aperçu de la reine lors d’un flashback qui révélait le crochet secret derrière le plan Eren et Zeke pour Marley’s Attack, le dernier épisode de la série la ramène au présent et révèle comment elle a changé en plusieurs années après la fin de la troisième saison. comme le reste des personnages préférés des fans.

La quatrième et dernière saison de «Attack On Titan» a été au milieu de jolies révélations qui font trembler la terre pour l’anime jusqu’à présent, mais l’un implique Historia dans l’épisode le plus récent.

« L’attaque des Titans » diffuse des épisodes de sa dernière saison tous les dimanches.