The Witcher: La saison 2 permet une réunion avec les morts

La 2ème saison de Le sorceleur semble prendre de plus en plus forme et ainsi de plus en plus d’informations émergent qui nous en disent plus sur le contenu de la suite de la série. Entre autres, le Modèle de livre correspondant personnalisé avoir été et un Regardez les personnages être rendu possible qui ont déjà béni le temporel.

The Witcher: Duny et Pavetta reviennent dans des flashbacks

Comme le rapporte le magazine d’initiés Redanian Intelligence, nous reverrons certains personnages clés dans la saison 2. Parmi eux sont censés être deux personnages qui sont pour le Intrigue de l’histoire dans Cintra d’une grande importance, mais sont déjà morts à la fin de la saison.

Dans la première saison de la série « The Witcher », nous les avons comme Duny, l’ancien Hérisson de la forêt d’aulnes, et Pavetta appris à connaître le Parents de Ciri. Les deux seraient morts dans un accident de navire. Les acteurs responsables Bart Edwards et Gaia Mondadori auraient maintenant été vus sur le tournage d’Arborfield Studios et avec le réalisateur Ed Bazalgette. Épisodes 5 et 8ème éteindre.

Rencontrerons-nous à nouveau les deux personnages Pavetta et Duny dans un flashback? Cela ressemble presque à ça. © Ubisoft

Qu’est-ce que cela signifie pour la saison 2? Avec le retour de ces deux personnages, il est tout aussi probable que nous La grand-mère de Ciri, la reine Calanthe (Jodhi May) et son futur mari King Eist (Björn Hlynur Haraldsson) sera revu une fois de plus.

Modèle de livre modifié: ce personnage meurt-il dans la série?

Mais dans un autre cas aussi, la vie et la mort devraient être jouées avec un peu. À savoir avec la mort d’un personnage dans le Modèle de livre ne meurt à aucun moment. C’est l’un des Sorceleur de la maison de sorceleur de Geralt Kaer Morhen.

Comme le rapporte Redanian Intelligence, une scène a été filmée l’année dernière dans laquelle un Loup à Corps grignoté. UNE grande scène d’action et le Rencontre avec un coquin de la forêt qui sont censés avoir des «conséquences graves». Il semble maintenant que l’on sache qui doit faire face à ces conséquences: Âne, joué par Basil Eidenbenz.

Un vaurien de la forêt comme celui-ci peut être responsable de la mort d’ânes de série.

© Projet CD – « The Witcher 3: Wild Hunt »

Apparemment, le sorceleur meurt pour une raison inconnue dans la deuxième saison de « The Witcher » et en tant que rituel funéraire de l’école des loups, son corps est nourri à ces loups. On ne sait pas exactement pourquoi. Après tout, cette mort n’a jamais fait partie des livres ou des souvenirs de Ciri.

On en saura peut-être déjà plus en mars 2021 quand une première date de sortie pour la deuxième saison de la série Netflix doit être annoncée. Nous vous tiendrons au courant dans tous les cas.