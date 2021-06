Atomic Heart est le jeu le plus fou de l’E3 2021 à ce jour

Vous voulez voir le le plus fou remorque de E3 2021 jusqu’à présent? Bien sûr, vous le faites – qui ne le ferait pas ? Eh bien, ce clip Atomic Heart va prendre quelques coups. À seulement 61 secondes, il contient beaucoup de choses dans son temps d’exécution: bébés robotiques effrayants, pouvoirs de la main BioShock-esque, coffres au trésor étranges – vous l’appelez et le jeu l’a définitivement.

« Une défaillance du système mondial se produit à l’installation soviétique №3826 qui conduit les machines à se rebeller contre le peuple », tente d’expliquer le communiqué de presse. « Vous êtes le Major P-3 et votre tâche est d’éliminer les conséquences d’un accident de grande ampleur et d’empêcher la fuite d’informations classifiées menaçant de détruire le monde entier. »

Vous fabriquerez des armes de mêlée et d’autres armes à feu uniques, découvrirez des secrets soviétiques et bien plus encore. Le jeu devrait sortir sur PlayStation 5 et PS4, mais il n’y a pas de date ou de fenêtre de sortie attachée pour le moment.