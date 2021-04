« L’amour est dans l’air »: Kerem Bürsin et Hande Erçel, plus coquettes que jamais

« L’amour est dans l’air«Et ses protagonistes Hande Erçel, 27 ans, et Kerem Bürsin, 33 ans, également connus sous le nom d’Eda et Serkan dans la série, sont devenus l’un des couples les plus viraux à l’écran, occupant des palmarès chaque week-end dans le monde alors que sa série est diffusée le samedi en Dinde.

Fans de Serkan Oui Eda, joué par Kerem Oui Erçel, attendez toute déclaration des deux acteurs sur leur relation pour trouver un indice qui confirme leur amour dans la vraie vie. Dès le lancement de l’émission, ils sont devenus le couple préféré du public et des milliers de profils de fans ont été créés sur Twitter et Instagram.

Erçel Oui Kerem en un habitent de Instagram ils étaient plaisantant et plaisantant sur ses sentiments et ce genre de blagues, ce ne sont pas les seules choses qui ont déclenché à nouveau ses rumeurs d’amour, après Murat Can Aydoğan rompre avec Hande après un mois de rencontres.

Des commentaires aimants ont également été vus sur leurs récits de Instagram où, plus tôt cette semaine, Kerem Bürsin a laissé un commentaire de flirt direct sur l’une des photos de Hande Erçel à cause de lui où il portait un costume blanc. Ce qu’il ne cesse de laisser dans l’attente de savoir si leur romance est réelle ou non. Ici, nous vous disons les détails.

KEREM BÜRSIN ET HANDE ERÇEL ENSEMBLE

45secondes.fr/wp-content/uploads/2021/04/1617580811_698_Love-Is-in-the-Air-EN-LIGNE-via-Telecinco-et.jpg" alt='Hande Ercel et Kerem Bürsin sur scène dans "L'amour est dans l'air" (Sen Cal Kapimi). [Foto: Fox]' decoding="async" class="lazy story-contents__image w-full o-cover"> Hande Ercel et Kerem Bürsin sur scène dans « L’amour est dans l’air » (Sen Cal Kapimi). [Foto: Fox]

Hier, les célèbres acteurs turcs Kerem Bürsin Oui Hande Erçel ont été capturés par des journalistes en İstinye quand ils ont quitté le gymnase ensemble, selon le rapport de Tolga Aslan de Habertürk.

Le couple, qui préfère ne pas répondre aux rumeurs les concernant comme d’habitude, est toujours côte à côte dans la vie quotidienne. Cette fois, ils ont laissé la porte ouverte aux rumeurs d’amour.

Un journaliste a demandé au couple: «Ils viennent même ensemble au gymnase. Que diront-ils des rumeurs d’amour? « . Le duo a répondu: « Amis, vous saurez quand il y a de l’amour ». Alors, Kerem Bürsin ajoutée: « Vous serez averti en cas de progrès sur ce problème ».

Le journaliste a déclaré: « Ne pas nier la nouvelle de l’amour est une confirmation que l’amour existe ». Bürsin puis a mis fin à l’interview et a dit: « Je pense qu’il n’y a pas besoin de trop parler ».

Eda et Serkan dans une scène très romantique (Photo: Love Is in the Air / MF Yapım)

« L’amour est dans l’air«C’est une histoire d’amour pleine de surprises, de trahisons et de nombreux enchevêtrements. Le feuilleton turc suit l’histoire de Eda Yildiz, une jeune fleuriste qui tombe amoureuse de Serkan Bolat, un riche héritier qu’il reproche au départ d’avoir perdu une bourse pour étudier en Italie. Que fait le jeune homme riche pour «réparer» son erreur? Il propose un marché: s’il accepte de se faire passer pour sa fiancée pendant deux mois, il l’aidera à payer ses études, sans imaginer que ce qui commence comme un plan d’intérêt, se transforme peu à peu en une relation particulière.

Bien qu’au début son traitement ne soit pas du tout bon, au fil des semaines il change radicalement, au point de réorienter son destin pour toujours, quand l’amour et la passion s’immiscent entre les deux.

Eda Yıldız est interprété par Hande Erçel, une actrice recherchée, en plus de Miss Turquie 2012 et gagnant de Prix ​​de la jeunesse turque 2017 de la meilleure actrice pour son travail dans « Hayat: l’amour sans paroles », alors que Serkan Bolat est caractérisé par Kerem Bürsin, récompensé comme le meilleur acteur de la Seoul International Drama Awards 2017 pour ses performances en «Bu Şehir Arkandan Gelecek».

Mediaset conserve le feuilleton turc dans sa programmation en semaine, mais avec un nouveau changement: diffusé sur Telecinco le mardi à 23h00 (heure locale). La modification intervient à nouveau une semaine après sa transmission le lundi, un jour plus tôt et une heure plus tard que d’habitude.

La raison est uniquement due à l’arrivée de « Survivants 2021»Sur le gril du canal. La réalité de la compétition Telecinco a perturbé les horaires des autres produits de la chaîne, notamment « L’amour est dans l’air ».

Aussi, avec la dernière heure de « Survivants » diffusion le lundi et avec le documentaire « Rocío, dis la vérité pour être vivant » le mercredi, il n’y a presque pas de place sur la grille pour la série turque. Pour lui, le phénomène de masse ne sera diffusé que les mardis à partir de 23 heures..

Ça oui, Divinité, le canal secondaire de Mediaset, garde son emploi du temps déjà modifié il y a quelques semaines: double session de Lundi à Vendredi à 17: 45 heures Oui 21:55 heures.

De plus, le programme est disponible au Ma télévision, la plateforme Diffusion de Mediaset, dont l’abonnement Mitele PLUS Basic a une valeur de 4 euros par mois. Jusqu’à présent, plus de 60 chapitres de la série sont disponibles sur ce service.