Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin – Annonce officielle, démo à venir !

En tant que membre de Conférence de presse Square Enix E3 un nouveau titre « Final Fantasy » a été annoncé. C’est un Jeu de spin-offc’est le nom « Étranger du paradis : Final Fantasy Origin » portant.

Le tout est développé avec le Remake de Final Fantasy 7-Anciens combattants Tetsuya Nomura et Kazushige Nojimaqui sont responsables de l’idée de base. Cependant, il n’est pas produit par Square Enix lui-même, mais par le producteur Jin Fujiwara et directeur Daisuke Inoue sous Team Ninja – le studio bien connu et populaire de Koei Tecmo Games. Team Ninja a entre autres Nioh répondre pour.

Il s’agit d’une toute nouvelle vision de la franchise « Final Fantasy » qui sortira dans 2022 pour PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 et PS5 apparaît. La date de sortie définitive n’a pas encore été communiquée. le Bande annonce tu vois ici :

Quel est le Étranger du paradis : Final Fantasy Origin?

On ne sait pas grand-chose de Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin. Le site n’est actuellement pas encore disponible. Cependant, il est déjà clair que c’est un vrai Spectacle d’action comme nous en avons l’habitude avec Team Ninja.

En termes de contenu, nous l’obtenons avec un Monde fantastique sombre à faire, comme le suggèrent le texte du teaser et la bande-annonce, entre autres :

« Je veux tuer le Chaos. Je dois. Ce n’est pas un espoir ou un rêve. C’est comme avoir faim. »

Les scènes sanglantes de la bande-annonce et la présentation lugubre, que le protagoniste « peut presque goûter », sont en tout cas appropriées et l’approche différente de la série « Final Fantasy » saute aux yeux.

Nos héros Jack, Ash, Jed © Square Enix

Qui jouons-nous dans Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin ? Il s’agit de la Le protagoniste Jackqui avec son Alliés Ash et Jed est déterminé à faire face au sinistre le chaos livrer. Alors ils ouvrent les portes du Sanctuaire du Chaos tout en faisant face à leurs doutes. Ça dit:

« Sont-ils vraiment les guerriers de la lumière que la prophétie a prédits ? »

Et un méchant méchant est également déjà déterminé. Le chevalier, qui a également « affronté le chaos et n’est pas revenu », a probablement changé de camp et est devenu lui-même le chaos : Guirlande.

Nous ne saurons enfin pas ce que le titre a à offrir avant 2022. Cependant, il y aura bientôt une démo sur PlayStation 5 qui vous invite à la tester. La version d’essai gratuite sera disponible sur 24 juin 2021 sur PS5 déverrouillé.