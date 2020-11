Assassin’s Creed Valhalla: Ubisoft annonce une mise à jour sur le stockage cloud défectueux

Le nouveau jeu Assassin’s Creed: Valhalla est disponible sur PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One et Xbox Series X / S depuis le 10 novembre et s’avère déjà être un véritable best-seller.

Selon Ubisoft, plus de jeux ont été vendus la première semaine que tout autre jeu « Assassin’s Creed » au cours de la même période. Surtout la version PC devrait être la meilleur lancement d’un jeu Être dans l’histoire d’Ubisoft du tout, aucun autre jeu PC du développeur et éditeur français n’était plus demandé que la saga Viking de la série populaire.

C’est d’autant plus ennuyeux pour les joueurs individuels si des erreurs graves se produisent pendant qu’ils apprécient le jeu: ils augmentent depuis quelques jours Plaintes concernant des parties incorrectement sauvegardées.

Perte du score avec la fonction de sauvegarde dans le cloud

En conséquence, le Fonction de sauvegarde dans le cloud du jeu avec des problèmes énormes jusqu’à la Perte du score actuel peut mener. Tant le score manuel, un Sauvegarde rapide ainsi qu’une sauvegarde automatique, qui ne peut également plus être chargée.

Le jeu est censé partager le même problème Watch Dogs Légion être affecté par Ubisoft. Le problème est particulièrement ennuyeux et fatal, surtout avec des titres aussi volumineux qui peuvent être joués pendant des heures.

Ubisoft annonce une solution dans la prochaine mise à jour

Mais maintenant, Ubisoft promet une solution: ils ont réagi au problème le plus rapidement possible et en proposent une Dépannage avec la prochaine mise à jour à la « dans les prochaines semaines«Devrait apparaître, confirment les employés de l’équipe de support d’Ubisoft.

Cependant, on ne parle que de « Assassin’s Creed: Valhalla ». Il reste à voir si la mise à jour supprimera également le bogue de «Watch Dogs Legion».

Alors tu peux t’aider maintenant

Alors qu’ils travaillent d’arrache-pied sur une solution au problème de la mémoire défectueuse du jeu, Ubisoft ne laisse pas les joueurs seuls.

Sur la page d’assistance officielle, un Solution provisoire pour restaurer les scores que vous devriez considérer:

Si vous enregistrez votre jeu manuellement, vous devez ne pas écraser la mémoire cloud. Reconnaissable par le petit symbole de nuage en bas à droite.

Si vous souhaitez recharger le jeu et que tous les statuts de jeu sauvegardés sont affichés comme endommagés, redémarrer le jeu et choisissez plutôt l’option donnée « Continuer«Sur l’écran de démarrage. Cela rend le jeu automatiquement chargé avec le dernier score et a continué.

Nous vous tiendrons informés lorsque la mise à jour avec la solution de stockage cloud pour «Assassin’s Creed: Valhalla» sera enfin publiée.

