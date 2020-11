Hyrule Warriors: Age of Calamity est très proche de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, où vous pouvez préparer des repas pour une variation sauvage de buffs. Cependant, la cuisine est très différente dans le titre du hack and slash!

Hyrule Warriors Age of Calamity Comment cuisiner

Pour cuisiner dans Hyrule Warriors: Age of Calamity, vous devez être sur l’écran de préparation avant de commencer une mission ou un défi. Dans ce menu, vous pouvez choisir parmi les recettes que vous avez débloquées – si vous avez les ingrédients nécessaires pour la cuisiner – pour donner un boost de statistiques pour toute la durée de la mission.

Bien que Hyrule Warriors: Age of Calamity puisse être une préquelle de Zelda: Breath of the Wild, malheureusement, le gameplay est plus ou moins complètement différent. N’allez pas dans Age of Calamity en pensant que c’est une copie conforme de BotW car vous serez extrêmement confus. Dans Breath of the Wild, vous pouvez trouver une marmite, puis mélanger différents ingrédients pour créer un vaste assortiment d’aliments avec une large gamme d’effets uniques.

Dans Age of Calamity, la cuisine fonctionne très différemment; vous cuisinez avant une mission pour obtenir un boost de statistiques. Lorsque vous démarrez le jeu, les recettes que vous possédez n’auront qu’un faible effet sur les statistiques, mais au fur et à mesure que vous progresserez dans le jeu, vous pourrez débloquer des recettes plus élaborées avec des effets plus bénéfiques.

Pour acquérir les ingrédients des recettes, vous pouvez les obtenir au fur et à mesure que vous jouez dans les différents niveaux du jeu en coupant de l’herbe ou en ouvrant des coffres. Ils vous seront même remis en récompense pour avoir terminé une mission; même si vous perdez, vous en aurez. Cependant, rappelez-vous, vous avez besoin d’ingrédients pour pouvoir faire des recettes; sans eux, vous ne pouvez pas gagner de buffs.

Sur la carte principale d’Age of Calamity, où vous choisissez vos missions, vous pouvez trouver des marchands qui vous vendront des ingrédients, donc si vous en êtes à court, vous pouvez dépenser une partie de votre argent pour en acquérir sans aucun effort!

Voici quelques recettes de départ et les effets qui ont:

