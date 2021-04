12 choses cool et amusantes des années 90 rassemblées par les enfants

Chaque génération d’enfants a ses propres trucs bizarres dont ils ne pouvaient pas se lasser et ont supplié leurs parents d’acheter pour eux, et les enfants des années 90 n’étaient pas différents.

Avec le recul, les choses qui semblaient si cool (si vous ne les aviez pas ou une tonne d’entre elles, votre vie était finie) peuvent sembler un peu stupides maintenant.

Je veux dire, des animaux de compagnie électroniques, des animaux en peluche étrangement et une licorne scintillante stationnaire?

La chose étrange est que maintenant, lorsque vous voyez un Furby ou une Polly Pocket, vous vous souvenez de ces jours où les choses ne semblaient pas aussi compliquées qu’aujourd’hui, et le plus important était de collecter autant de cartes Pokémon que possible. pourrait.

Ce n’est pas que les jouets aimés par les enfants des années 90 étaient plus créatifs que les jouets des autres générations, c’est qu’ils étaient les jouets de leur temps.

Jouiez-vous habituellement avec ces jouets avec vos frères et sœurs, vos amis ou seul? Aussi stupides que puissent paraître certains jouets, ils vous ont probablement beaucoup appris et vous ont encouragé à utiliser votre imagination.

Certaines personnes gardent un jouet ou deux de leur enfance jusqu’à l’âge adulte. Ils peuvent déclencher de bons souvenirs ou vous aider à vous détendre.

Il y a une certaine odeur que j’appelle nouvelle odeur de poupée; c’est très distinctif et quand je le sens, généralement à partir d’une nouvelle poupée, je me souviens du frisson que j’ai eu lorsque j’ai reçu une nouvelle poupée en cadeau. J’avais l’impression d’avoir un nouvel ami et qu’une toute nouvelle histoire m’était soudainement proposée.

Laissez-vous vos propres enfants jouer avec vos jouets ou leur interdisez-vous de les toucher? Vous pourriez être un collectionneur de jouets qui étaient populaires lorsque vous étiez enfant et / ou les vendre aux enchères en ligne. Si c’est le cas, vous devez avoir un talent pour remarquer quelque chose à collectionner et une connaissance approfondie de toutes les choses des années 90.

Quelle que soit votre motivation, il est toujours amusant de voir les jouets de votre passé et de vous souvenir quand obtenir un nouveau jouet était tout. Revenez maintenant à cette époque d’innocence où vous aviez besoin d’un magnétoscope pour lire un film et que vous vous sentiez coupable si vous ignoriez votre animal robotique.

12 choses que tous les enfants des années 90 ont rassemblées (parce qu’elles étaient totalement cool à l’époque)

1. Beanie Babies

Photo: Joel Telling sur Flickr

Et vous ne pouviez pas en avoir un seul! Vous en aviez besoin autant que possible.

Vous savez, surtout compte tenu du fait que nous savions tous que cela vaudrait sûrement un jour … Non!

2. Tamagotchis

Photo: Tomasz Sienicki, CC BY-SA 3.0

Parce que tout le monde a besoin d’un groupe d’animaux de compagnie numériques.

Et ceux-ci étaient aussi avant-gardistes que la pointe pouvait l’être à l’époque.

3. Pogs

Photo: Jewel457 – Travail personnel, CC BY-SA 3.0

Le nom POG provient d’une marque de jus à base de fruit de la passion, d’orange et de goyave. Les gens ont utilisé les capsules de bouteilles POG pour jouer au jeu avant qu’il ne soit commercialisé.

4. Poupées Troll

Bien que les poupées troll aient été créées à la fin des années 1950, elles ont connu un énorme regain de popularité dans les années 1990.

5. Poches Polly

Les petits jouets pour ados étaient super amusants à collectionner pour les enfants … et pour les parents à craindre que leur enfant ne leur colle le petit jouet dans le nez.

6. Livres de chair de poule

Ces livres promettaient de vous donner la chair de poule – et ils ont livré.

7. Furbies

Photo: Alexas_Fotos sur Pixabay

Les Furbies étaient un autre jouet électronique et robotique incontournable. Je ne sais toujours pas pourquoi nous devions en avoir plusieurs.

Fait amusant: les Furbies ont été officiellement interdites par la NSA, le chantier naval de Norfolk et le Pentagone en 1999.

8. Quelque chose de Lisa Frank

Le monde coloré de l’art de Lisa Frank était rempli de licornes, de dauphins, de chatons et d’arcs-en-ciel, et figurait sur des autocollants, des boutons, de la papeterie, des dossiers, des boîtes à lunch, des sacs à dos et plus encore.

9. Films sur cassettes VHS

Photo: By Jonmallard – Travail personnel, CC BY-SA 4.0

Tout le monde a rassemblé son film préféré (généralement Disney) sur une cassette VHS pour pouvoir le regarder encore et encore … jusqu’à ce que la cassette se brise et que vous deviez supplier vos parents de vous en acheter un autre.

10. Danseurs du ciel

Vole haut, petite Sky Dancer. Voler haut!

(Surtout maintenant que vous avez été rappelé.)

11. Stylos gel et laiteux

Photo: Janelle sur Flickr

Si vous étiez un vrai romantique, vous avez utilisé un stylo laiteux ou gel lorsque vous avez écrit le nom de votre béguin.

12. Cartes Pokémon

Photo: Par Jarek Tuszyński – Travail personnel, CC BY-SA 4.0

Vous ne vouliez pas seulement collecter autant de cartes Pokémon que possible, vous en aviez besoin.

