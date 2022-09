Assassin’s Creed Hexe ne sera pas un grand RPG en monde ouvert

Sorcière d’Assassin’s Creed ne devrait pas être un grand RPG en monde ouvert. Au lieu de cela, nous semblons nous attendre à un titre plus petit et moins étendu. Cela correspond à Assassin’s Creed Hexe coexistant avec le grand RPG du monde ouvert précédemment nommé Red.

Assassin’s Creed Hexe : Ubisoft apparaîtra bientôt sur deux pistes avec AC

C’est de cela qu’il s’agit : Dans le cadre de l’Ubisoft Forward Show, un Beaucoup de nouveaux jeux Assassin’s Creed annoncés. Cela inclut, par exemple, « Assassin’s Creed Hexe », auquel il juste un petit teaser pour l’instant sommes:

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

Quel est le problème? Il n’y a pas encore beaucoup d’informations sur « Assassin’s Creed Hexe », mais cela va évidemment être occulte. La nouvelle partie semble jouer dans l’Europe médiévale (peut-être même en Allemagne ?) et devrait tourner autour des sorcières.

Fait partie d’AC Infinity : En même temps, cependant, nous savons déjà que « Assassin’s Creed Witch » pour le grand, pour l’avenir un peu plus lointain le hub prévu d’Assassin’s Creed appelé Infinity devrait appartenir. Tout comme Rouge.

Pas de RPG : Comme l’explique le patron d’Assassin’s Creed Marc-Alexis Côté à VGC, nous nous attendons à ce que AC Hexe l’homologue de Codename Red. Alors que ce dernier ressemble à Assassin’s Creed Walhalla Sera un grand RPG AAA avec Open World, cela ne devrait pas être le cas avec « Hexe ».

Et Mirage ? Cela semble difficile comme si Ubisoft prévoyait avec celui-ci Troisième période « Assassin’s Creed » pour conduire à l’avenir sur deux pistes. La Big Open World RPG comme Odyssey, Valhalla ou Codename Red debout alors des jeux plus petits et plus ciblés comme AC Mirage ou « Codename Hexe » ci-contre.

« Assassin’s Creed Witch » est créé par Ubisoft Montréal et voir le premier mini teaser plus d’horreur que d’action-aventure. Avec « Odyssey », « Origins » et « Valhalla », Ubisoft a remarqué qu’un nouveau RPG n’a pas besoin d’être publié chaque année. Au lieu de cela, ils pourraient continuer à être pris en charge après la publication.

« Hexe est un peu plus loin, mais il finira par coexister avec Red. […] Hexe offrira une expérience différente en ce qui concerne le gameplay et la structure du jeu.« (Source : VGC)

Quel a annoncé le jeu Creed d’Assassin avez-vous le plus attendu?