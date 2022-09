Qui sera la nouvelle main du roi Viserys I dans « House of the Dragon »

Dimanche dernier, le 11 septembre, la première du quatrième chapitre de « La Maison du Dragon ». De cette façon, nous avons été témoins d’événements qui ont marqué un avant et un après dans la vie de Rhaenira Targaryen. De plus, nous avons été surpris par le licenciement inattendu, mais souhaité par beaucoup, de Otto High Tower comme main de Roi Viserys I.

Dans l’épisode susmentionné, lors d’une conversation entre le souverain et sa fille, il réalise les véritables intentions de celle qu’il croyait être son conseiller le plus fidèle. Ainsi, il se rend compte que son approche avec Haute tour d’Alicent C’était un plan orchestré par son père pour faire d’elle une reine, profitant de sa vulnérabilité après la mort de Aemma.

Après cet événement, beaucoup se demandent qui pourrait être le successeur de Otto High Tower. Heureusement, le travail de George RR Martin révèle déjà le nom de cette personne. Par conséquent, ci-dessous, découvrez qui sera le nouveau main du roi Viserys I dans la série HBO Max « Maison du Dragon ».

QUI POURRAIT ÊTRE LA NOUVELLE MAIN DU ROI VISERYS I ?

La charge de main du roi est un titre qui a été accordé depuis l’époque de Aegonqui a nommé son demi-frère Orys Barathéon comme principal soutien durant son mandat.

Depuis sa nomination, il est considéré comme le principal conseiller du Roi des Sept Royaumes et exécuteur de ses ordres dans le royaume. Ses fonctions comprennent la direction de l’armée, la rédaction des lois, la justice et la gestion quotidienne du gouvernement.

En ce sens, c’est une personne qui jouit de la confiance du dirigeant. Pour cette raison, les membres du Conseil privé du roi représentent une excellente alternative pour remplacer la tour. tel que collecté SensacineVoici ses membres :

Grand Maître : Mellos

Mellos Maître des pièces : Lyman Beesbury

Lyman Beesbury Maître des lois: Lyonel Strong

Lyonel Strong Capitaine: Tyland Lannister

Tyland Lannister Maître des confesseurs : Larys fort

Larys fort Commandant de la garde royale : Harold Westerling

Otto Hightower a été démis de ses fonctions de Main du roi Viserys I (Photo : HBO)

QUI SERA LA NOUVELLE MAIN DU ROI VISERYS I ?

D’accord avec « feu et sang”, qui occupera le poste de Main du Roi sera Lyonel Strongchef de la maison forte Oui Seigneur d’Harrenhal. En le nommant successeur de Otto High Toweren 109 après JC, Viserys I a dit: « Cette Main ne me harcèlera pas. »

Dans la série de HBOle personnage est joué par l’acteur Gavin a parlé et a déjà fait son apparition dans les épisodes précédents de la production. De cette façon, il a été caractérisé par ses opinions au profit de la Couronne.

L’acteur Gavin Spokes joue Lyonel Strong dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

Seigneur Lyonel Strong a deux enfants, Ser Harwin Oui larys, et deux filles. D’après les travaux de George RR Martin, est un homme à la réputation de bon combattant et très cultivé, notamment sur les lois des Sept Couronnes. Cette connaissance complète et avancée est due à ses études à la Citadelle, acquérant six maillons.

avant d’être nommé main du roifut conseiller des édits de Viserys Ier Targaryens à partir de 105 après JC

S’il n’y a pas de changement drastique dans l’adaptation de HBOnous verrons le personnage avec sa nouvelle position dans le cinquième épisode de « Maison du Dragon ».