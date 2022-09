Jacob Elordi jouera Elvis dans Priscilla Presley Biopic, Cailee Spaeny jouera le rôle de Priscilla

Le prochain biopic de Priscilla Presley Priscille de A24 a trouvé ses vedettes. Variety rapporte que le prochain film, qui est écrit et réalisé par Sofia Coppola (Perdu dans la traduction, Avec des glaçons), mettra en vedette Cailee Spaeny (Jument d’Easttown, Mauvais temps à l’El Royale) comme Priscilla avec Jacob Elordi (Euphorie, Saltburn) comme Elvis. L’annonce intervient peu de temps après le succès retentissant du film de Baz Luhrmann Elvis qui mettait en vedette Austin Butler en tant que chanteur titulaire avec Olivia DeJonge en tant que Priscilla.





Elordi a répondu au casting avec un post sur Instagram. L’acteur a partagé une image d’Elvis dans son uniforme militaire au milieu d’une tempête de neige avec un grand sourire sur son visage. Dans la légende, Elordi a simplement écrit « E », bien qu’il ait également partagé une capture d’écran de l’actualité de son casting sur ses histoires Instagram.

FILM VIDÉO DU JOUR

Coppola produit le long métrage aux côtés de Youree Henley, Lorenzo Mieli de The Apartment, a Fremantle Company, et American Zoetrope. Cela fait également du troisième film issu du partenariat de Coppola avec A24 après Avec des glaçons et La bague bling. Elle fait également revenir plusieurs de ses collaborateurs fréquents pour Priscillecomme le directeur de la photographie Philippe Le Sourd, la costumière Stacey Battat, la monteuse Sarah Flack et la chef décoratrice Tamara Deverell.

Priscille est basé sur les mémoires de Priscilla Presley de 1985 Elvis et moi, détaillant la relation entre le défunt chanteur et sa seule épouse. Le livre explore comment les deux se sont rencontrés ainsi que les épreuves et les tribulations de leur mariage et du divorce qui a suivi. En 1988, le livre a été développé comme un téléfilm par le réalisateur Larry Peerce et l’écrivain Joyce Eliason. Cette version mettait en vedette Dale Midkiff (Sémataire pour animaux de compagnie) comme Elvis et Susan Walters (Le flash) comme Priscille.





Elvis revient sur le devant de la scène dans un nouveau biopic

Il y a eu beaucoup d’attention ces derniers temps sur les Presley après le récent succès du biopic de Baz Luhrmann Elvis. Le film met en vedette Austin Butler dans le rôle du roi du rock ‘n roll, et la performance de l’acteur a été si impressionnante qu’elle a généré le buzz aux Oscars. Inutile de dire qu’Elordi aura du pain sur la planche pour essayer de donner sa propre vision d’Elvis si peu de temps après une performance aussi acclamée de Butler.

Elvis est maintenant diffusé sur HBO Max. Priscille n’a pas encore de date de sortie mais devrait tourner à Toronto à l’automne.