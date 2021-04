Rock & Roll Hall of Fame ouvre l’exposition du Super Bowl

le Temple de la renommée du rock and roll a inauguré une exposition spéciale des spectacles de mi-temps de la Super Bowl, comptant sur les performances de Le weekend, Prince, Katy Perry, entre autres.

Ouvert dans le célèbre musée de Cleveland dédié à la musique, l’exposition, « Le plus grand spectacle sur gazon: 55 ans de spectacles à la mi-temps » arrivera cette année avant Brouillon de la NFL qui aura lieu dans la même ville du 29 avril au 1er mai.

C’EST OUVERT! Obtenez un avant-goût de notre nouvelle exposition vedette, Le plus grand spectacle sur le gazon: 55 ans de spectacles à la mi-temps. Notre PDG Greg Harris et le conservateur en chef Nwaka Onwusa vous présenteront quelques-uns des points forts de cette exposition meurtrière.https: //t.co/OeMfCqDJp9 pic.twitter.com/eL6CfJ4ZIJ – Rock Hall (@rockhall)

Célébrant plus d’un demi-siècle de spectacles à la mi-temps du Super Bowl, l’affichage comprendra un cube miroir au néon utilisé par The Weeknd lors de sa performance du Super Bowl LV plus tôt dans l’année.

Il a également été annoncé qu’ils feraient porter la combinaison Prince pendant le Super Bowl XLI et la Veste portée par Lier de U2 en 2002. Un autre élément qui se démarque est le costume de requin que portait Katy Perry en 2015.

NOUVEAU: Notre dernière exposition vedette, Le plus grand spectacle sur gazon: 55 ans de spectacles de mi-temps OUVRE DEMAIN! Alors que nous nous préparons à accueillir le repêchage de la NFL à Cleveland, cette nouvelle exposition a été organisée pour honorer l’histoire dynamique du Super Bowl Halftime Show et de ses artistes légendaires. pic.twitter.com/aUZWNmQEbu – Rock Hall (@rockhall)

D’autre part, les nominés pour entrer au Rock & Roll Hall of Fame en 2021 avaient déjà été annoncés, y compris des noms tels que Foo combattants, Jay Z, Kate Bush Oui Rage contre la machine.