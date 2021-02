« Army of the Dead » révèle sa date de sortie sur Netflix

Malgré la grande excitation que la nouvelle coupe étendue de « Ligue de justice», La vérité est que ce n’est pas le seul projet qui Zack Snyder avait en préparation. Le cinéaste a présenté sur ses réseaux sociaux la première affiche de son film « Armée des morts», Qui arrivera cette année exclusivement pour Netflix.

En plus de l’affiche, il a été révélé que le film sortira le 21 mai et que sa première bande-annonce sera disponible mardi prochain. Le film présentera une histoire de vols au milieu d’une apocalypse zombie, avec un scénario écrit entre Snyder, Shay Hatten et Joby Harold, basé sur une histoire créée par le cinéaste.

Le casting du film comprend Dave Bautista, Ella Purnell, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Tig Notaro, Matthias Schweighöfer et Hiroki Sanada. Snyder revient au genre zombie après ses débuts en tant que réalisateur en 2004 avec le remake de « Aube des morts » de George A. Romero.

Ce film présente un groupe de mercenaires qui chercheront à exécuter le coup de leur vie quand Las Vegas Il est déclaré zone de quarantaine après une fusillade de zombies. Le cinéaste a décrit la réalisation du film comme l’une des meilleures expériences de sa carrière de réalisateur.

«Quand j’ai fait des publicités télévisées, j’ai été directeur de caméra pendant douze ans, et pas tous mes emplois, mais la plupart ont été tournés par moi. Et j’aime juste ça », a commenté le cinéaste lors d’une apparition sur la chaîne de télévision. YouTube I Minutemen.

«Et vraiment, plus les films sont gros, plus vous vous éloignez de la caméra. Plus l’infrastructure entre vous et l’expérience cinématographique est grande, plus vous ne touchez pas le monde de si près ».

Snyder J’apprécierais non seulement l’opportunité d’être plus proche des métiers de la photographie lors du tournage de ce film. Il considère qu’en filmant et en réalisant, il reste au plus près des acteurs et la conversation avec eux est plus fluide.

Dans une précédente interview, le cinéaste prévoyait que ses fans pourraient s’attendre à un film plein d’action, de folie et de chaos zombie de tous côtés. « Cela va surprendre les gens qu’il y aura beaucoup de chaleur et d’émotion réelle de la part de ces personnages. »