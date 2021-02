Cette Bugatti Chiron à bas prix a été fabriquée à partir de ferraille

L’une des voitures les plus rares et les plus chères au monde, la Bugatti Chiron, a vu naître en Thaïlande deux répliques à la fois fiables et particulières.

Créés par la société «Scrap Metal Art Thailand», ces deux Chiron ont été réalisés à grande échelle et entièrement construits à partir de ferraille.

Bien que n’ayant pas de moteur, l’attention portée aux détails est impressionnante. C’est peut-être pour cette raison que l’un d’entre eux a déjà été vendu, un suédois payant 30 000 dollars (environ 24 000 euros).

Outre la Bugatti Chiron, la société thaïlandaise compte sur son «menu» de créations avec des répliques de modèles tels que la Mercedes-Benz 300 SL ou l’emblématique Ferrari 250 GTO, tous fabriqués à partir de ferraille.