BMW i4: la première berline 100% électrique du constructeur allemand arrive avec 530 ch et 600 km d’autonomie

BMW montre enfin sa première berline électrique. Après avoir connu sa version Concept l’année dernière, vient maintenant le nouvelle BMW i4 Gran Coupé, la quatre portes électrique qui sera mise en vente en 2021 et récupère certaines des clés de la BMW Série 4.

Avec sa calandre caractéristique sur les modèles électriques BMW et les éléments bleus correspondants, la BMW i4 est une électrique qui dans sa version Performance offrira jusqu’à 530 ch et une autonomie de cycle WLTP jusqu’à 600 km.

Parmi les BMW les plus puissantes de la marque

La nouvelle BMW i4 sera un véhicule 100% électrique qui sera proposé dans différentes configurations. Les données des versions les plus élémentaires ne sont pas connues, mais les données de la version Performance M. sont connues. Dans ce modèle, un moteur électrique complètement nouveau, qui avec la batterie constituent le nouveau système BMW eDrive que l’entreprise envisage de proposer dans ses futurs véhicules.

Selon le constructeur, l’i4 sera capable de accélérer de 0 à 100 km / h en 4 secondes environ. Avec la 530 CV (390 kW), cette version Performance fait partie des BMW les plus puissantes de l’entreprise.

Dans le cas de la batterie, elle devrait avoir une capacité de 80 kWh, ce qui donnera les 600 kilomètres d’autonomie nommés. BMW explique qu’il acceptera Charge rapide de 150 kW, avec la capacité de charger jusqu’à 80% en environ 35 minutes.

Pour l’intérieur du véhicule, on attend l’utilisation de BMW iDrive, le nouveau système d’infodivertissement récemment dévoilé et compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

La nouvelle BMW i4 a une esthétique très forte, avec des feux arrière allongés et un toit abaissé pour ajouter des touches coupé. La BMW i4 arrive pour concourir dans le segment premium des berlines, où actuellement le Tesla Model 3 et le Model Y sont les grandes références.

