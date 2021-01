Apple poursuivi en justice pour ne pas avoir supprimé Telegram de l’App Store, le groupe affirme que l’application contient un «  contenu haineux  »

20 janv.2021 12:28:40 IST

Un groupe à but non lucratif basé à Washington appelé la Coalition pour un Web plus sûr a poursuivi Apple pour ne pas avoir supprimé l’application Telegram de l’App Store. Le groupe allègue que la plateforme est utilisée par des groupes haineux et des extrémistes pour attaquer le Capitole. Selon le groupe, Télégramme héberge des conversations de «suprémacistes blancs, néo-nazis et autres contenus haineux». Une poursuite similaire serait intentée contre Google dans les prochains jours. La plainte a été déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour la Californie du Nord.

Conformément au procès, Apple ne parvient pas à suivre ses propres politiques et directives concernant le contenu de l’application sur l’App Store en ce qui concerne Télégramme. Et ce faisant, Apple permet aux utilisateurs les plus malveillants de Telegram de poursuivre leurs activités. Le groupe dit que le Télégramme L’accès à l’application n’a pas été supprimé « bien qu’Apple sache que Telegram est utilisé pour intimider, menacer et contraindre des membres du public ».

En effet, le procès fait pression sur Apple pour qu’il examine Télégramme en vue de supprimer son accès sur l’App Store.

Le président de la coalition, Marc Ginsberg, aurait également écrit au PDG d’Apple, Tim Cook, pour demander Télégramme d’être temporairement démantelée, en raison de son rôle dans «l’incitation à la violence extrémiste».

Les affirmations de la coalition allèguent également que « des groupes anti-noirs et antisémites ont ouvertement utilisé Telegram avec peu ou pas de modération du contenu par la direction de Telegram », selon un rapport par Apple Insider.

