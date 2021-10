Liam Neeson est un assassin à la retraite dans un thriller d’action irlandais au pays des saints et des pécheurs

Liam Neeson a signé pour un nouveau film d’action qui le fera équipe avec Robert Lorenz, qui a réalisé Neeson dans Le tireur d’élite, qui a atteint le sommet du box-office américain plus tôt dans l’année. Au pays des saints et des pécheurs, un thriller se déroulant en Irlande, verra Neeson se battre avec des terroristes alors qu’un assassin à la retraite est entraîné dans une course mortelle du chat et de la souris contre la montre. Le film met également en vedette Ciaran Hinds, star de Tinker Tailor Soldat Espion et Belfast mais on sait peu de choses sur qui d’autre figure dans la distribution.

Le film sera tourné sur place en Irlande vers mars 2022, et Neeson espère un autre coup brutal sur ses mains, car il n’est certainement pas étranger au rôle d’un héros d’action brandissant une arme à feu avec des coups massifs tels que Pris, Poursuite froide et La route de glace. De plus, l’acteur irlandais tourne actuellement le thriller Châtiment, un remake du film espagnol El desconocido, ainsi que les films d’action Lumière noire et Mémoire à la fois en post-production et devrait arriver l’année prochaine.

Liam Neeson est fréquemment entré et sorti du genre thriller d’action depuis ses débuts dans les années 1980, apparaissant dans des films comme Une prière pour les mourants et le dernier film Dirty Harry de Clint Eastwood La piscine des morts, avant de devenir plus connu pour des drames tels que Rob Roy, Liste de Schindler et Michael Collins. Il a sauté le genre dans les années 2000, ayant des rôles dans le Guerres des étoiles préquelle La menace fantôme, exprimant Aslan dans Les Chroniques de Narnia : Le Lion, la Sorcière et l’Armoire et prendre un virage plus doux L’amour en fait. Cependant, en 2008, Neeson a pris le rôle principal dans le souvent cité Pris en tant qu’homme en mission pour sauver sa fille kidnappée, et partout où sa carrière l’a mené après cela, il n’a jamais été trop loin du bruit des coups de feu et des films d’action en continu.

Après avoir joué dans plus de 104 films et apparemment plus qu’heureux d’assumer plus de grands rôles d’action, Neeson en a surpris plus d’un lorsqu’il est apparu sur RTE. Spectacle tardif, quand il a laissé échapper à l’hôte Ryan Tubridy qu’il était sur le point de fêter ses 70 ans. Comme tant de héros d’action, tels que Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis et al, Neeson ne semble pas laisser son âge l’empêcher de se lancer dans un rôle, aussi brutal et exigeant soit-il. En parlant à Screen Rant de son rôle dans Le tireur d’élite, il a expliqué que les films d’action ne concernent pas seulement l’action, mais l’histoire et la façon dont elle est traduite à l’écran par le réalisateur et les autres acteurs.

« Je pense que le tirage au sort sera tous ces éléments de genres différents que vous avez mentionnés. C’est certainement un road movie, et certainement un film d’action. C’est un film très humain, je pense, avec beaucoup de cœur. Et c’est juste un bon histoire. C’est juste une très bonne histoire. Elle a beaucoup de cœur. Quand j’ai vu le film pour la première fois, je me suis retrouvé ému par le méchant, Mauricio, joué par Juan Pablo Raba. C’est un acteur fantastique. Je me retrouve à voir Il a été fait pour être un trafiquant de drogue dès son plus jeune âge, pour être un soldat du cartel dès l’âge de 10 ou 11 ans. c’était comme, « Wow, bien sûr. » J’étais plein d’admiration pour lui, et pour la mise en scène de Rob Lorenz. Il vient de l’école Clint Eastwood: filmez la répétition, ou faites au maximum deux prises et passez à autre chose. J’adore faire ça. «

Cette histoire est née à Deadline.

Thèmes : Au pays des saints et des pécheurs