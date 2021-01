Le casting de Lucille Ball de Nicole Kidman est une affaire terminée, assure sa fille Lucie Arnaz

Lucie Arnaz dit le casting de Nicole Kidman dans le rôle de Lucille Ball Être les Ricardos est une affaire conclue, assurant aux fans que tant que le « vote est terminé », les téléspectateurs ne seront pas déçus par la performance de Kidman. Récemment, il a été rapporté que Kidman était en pourparlers pour jouer Lucille avec Javier Bardem comme son mari et J’aime lucy co-star, Desi Arnaz. L’annonce a suscité beaucoup de controverse, car de nombreux fans espéraient voir Debra Messing obtenir le rôle.

Prendre sur Facebook, Lucie Arnaz – La fille de Lucille et Desi – a parlé de l’actualité du casting et de la campagne des fans pour que Messing soit choisi. Bien que Kidman n’ait pas encore officiellement signé pour le rôle, Lucie suggère que la décision a été à peu près finalisée. Elle rappelle également aux fans que le rôle est spécifiquement pour Lucille Ball et non pour Lucy Ricardo, avec un accent plus marqué sur le drame que sur la comédie. Comme l’explique Lucie:

« C’est un accord conclu … Voici l’accord, ce que vous devez comprendre. Nous ne faisons pas un remake de J’aime lucy. Personne n’a à se faire passer pour Lucy Ricardo, ni la routine «Vitameatavegamin», ni la routine de la chocolaterie, ni aucune des choses stupides. C’est l’histoire de Bal Lucille, ma mère actuelle, pas Lucy Ricardo, et son mari, Dezi Arnaz, mon père, pas Ricky Ricardo. Il y aura de l’humour dans le film, mais c’est une histoire entre eux et comment ils se sont rencontrés et ce qui s’est bien passé en trouvant la série, ce qui n’a pas fonctionné, leur relation, leur histoire d’amour. «

Lucie ajoute ceci à propos du biopic Être les Ricardos.

« Maintenant, bien sûr, il va avoir J’aime lucy dedans. En fait, Aaron Sorkin l’a mis sur la scène du tournage d’une semaine de répétition, de répétition et de tournage du spectacle. Mais toutes ces autres choses se passent pendant ce temps. Très peu de la série est en fait J’aime lucy– des trucs de type. Je ne pense pas que vous en serez déçu, cependant. «

Décourageant les fans de ne plus se chamailler pour savoir qui devrait jouer sa mère, Lucie promet que tout le monde sera satisfait une fois qu’il verra le produit final.

« Ce n’est pas toute l’histoire. Ce n’est pas un biopic du berceau à la tombe. C’est un long métrage de deux heures sur ces deux personnes et certaines des choses remarquables qu’elles ont vécues. J’espère donc pouvoir mettre les choses au clair ici, et dites simplement, arrêtez de vous disputer pour savoir qui devrait la jouer: « Elle ne lui ressemble pas, son nez n’est pas le même, elle n’est pas aussi drôle … Faites-nous simplement confiance, ça va être un bon film, et ps le vote est terminé. «

Être les Ricardos sera réalisé par le cinéaste oscarisé Aaron Sorkin. Avant le casting de Kidman, Cate Blanchett était à l’origine envisagée pour le rôle de Lucille Ball. Quant à Debra Messing, de nombreux fans espéraient voir sa distribution après avoir fait un travail fantastique en incarnant Lucy sur Volonté et grâce. Au milieu des rapports de Nicole Kidman En assumant le rôle, Messing a précisé qu’elle était toujours disponible pour jouer Lucille Ball, mais il semble que Kidman sera finalement celui qui sera choisi. Cette nouvelle nous vient de Lucie Arnaz sur Facebook.

Sujets: I Love Lucy