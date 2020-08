Apparence sans distance ni masque: Trump prononce un discours sans règles d’hygiène

Donald Trump prend rarement les règles pour contenir le coronavirus au sérieux. Il a également prononcé son discours de clôture au Congrès républicain devant des centaines de personnes entassées sans masque de protection. Des experts de la santé auraient approuvé la performance.

À la fin de la convention du parti républicain américain, les organisateurs n’ont pas suivi les recommandations sur la protection contre les infections corona. Environ 1500 invités se sont réunis dans le jardin de la Maison Blanche jeudi soir (heure locale) pour entendre le discours du président américain Donald Trump. Les chaises étaient rapprochées. La plupart des invités ne portaient pas de masques de protection. Certains se sont serrés la main dans la foule bondée avant le début de l’événement.

L’équipe de campagne a déclaré que les professionnels de la santé avaient travaillé avec les républicains pour s’assurer que la sécurité des personnes présentes à la convention était prise en compte. Les protocoles stricts sont conformes aux directives de l’autorité sanitaire des CDC.

Garde tes distances? Pas quand Donald Trump apparaît. (Photo: REUTERS)

Trump avait invité ses partisans à une grande campagne électorale sans règles d’hygiène à Tulsa, Oklahoma, à la mi-juin. La grande majorité des milliers de participants ne portaient pas de respirateurs – Trump a également fait sans eux. Environ deux semaines et demie plus tard, la ville a enregistré une augmentation significative du taux de nouvelles infections. L’ancien candidat républicain à la présidentielle Herman Cain, considéré comme un bon ami de Trump et présent lors de la campagne électorale à Tulsa, a également été infecté par le virus corona. Il est mort un bon mois plus tard.

Aux États-Unis, il y en a 180728 selon le New York Times Des gens sont morts après avoir été infectés par le coronavirus. Rien qu’au cours des trois premiers jours de la conférence du parti de quatre jours, la pandémie a coûté la vie à environ 3 000 personnes. Les démocrates autour du candidat à la présidentielle Joe Biden accusent Trump de ne pas avoir protégé les Américains de la pandémie. Trump et Biden s’affronteront lors des élections du 3 novembre.