La nouvelle bande-annonce de Terrifying New Little Nightmares 2 révèle la date de sortie

L’un des titres qui n’a pas fait beaucoup de bruit dans sa présentation est Little Nightmares 2, qui avec une première partie magnifique mais un peu à court dans la partie “ cauchemars ”, ce second a voulu se concentrer sur l’aspect du jeu coopératif. Mais l’impression a été bien meilleure, car nous avons vraiment été terrifiés par le défilé de créatures, les perspectives utilisées, l’éclairage et même le nouveau protagoniste .. avec un sac sur la tête ??!

Mais non seulement cela, nous avons également une date de sortie confirmée, le 11 février 2021 pour Xbox One et PC, avec la version Xbox Series X plus tard.

Bande-annonce de Little Nightmares 2