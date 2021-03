Ewoks, Clone Wars et Boba Fett: Disney + présente des films et séries emblématiques de Star Wars

Le populaire et vaste guerres des étoiles-Franchise comprend non seulement les films et séries classiques Saga Skywalker. En plus d’une richesse de bandes dessinées, de romans et de jeux, d’autres séries et films ont été réalisés en tant que spin-off de la série au cours des 40 dernières années sous la direction de George Lucas, dont certains ne font pas officiellement partie du canon.

Disney intègre pour la première fois ces films et séries légendaires à son service de streaming Disney + on – en plus des nouveaux et classiques titres « Star Wars » déjà existants.

Série Ewoks et Boba Fett sur Disney + en avril

En avril, tous « Ewoks« Les titres sont disponibles, comme l’animation »Série « Ewok » et les deux films à nouveau avec Warwick Davis comme guichet de « Le retour des Jedi ». Série d’animation de Gene Tartakovsky « Guerre des clones«Première sur Disney +, les quelques années avant la série à succès de Dave Filoni La guerre des clones originaire.

Le court métrage d’animation est un moment fort L’histoire du fidèle Wookiee du légendaire Spécial vacances Star Wars de 1978, qui a été tourné pour la télévision après le premier film « Star Wars » et Première apparition de Boba Fett comprend.

George Lucas a donné l’idée de la Spin-off pour la télévision, mais ne pouvait pas s’en occuper lui-même, car à ce stade, il était déjà occupé à produire le prochain film «Star Wars». Après l’achèvement et la première diffusion à la télévision américaine avec un taux d’audience élevé, George Lucas a été déçu du résultat et a empêché une autre publication jusqu’à la fin. À ce jour, des copies du « Spécial vacances Star Wars » objets de collection rares. Maintenant, avec le court métrage, Disney + ramène au moins une partie de la spéciale des archives pour la première fois en plus de 40 ans. On ne sait pas encore si le reste suivra.

Cependant, le populaire a été cruellement manqué dans l’annonce de Disney série animée de droïdes avec R2-D2 et C-3PO des années 1980. On ne sait pas quand la série culte populaire sera soumise plus tard. La chose intéressante à ce stade est que Disney + a récemment lancé un nouvelle série Droids avec les personnages populaires, y compris BB-8 annoncée pour les prochaines années. Peut-être que le classique apparaîtra sur Disney + lors de la sortie de la nouvelle série? Il n’y a pas encore de date.

Classiques Star Wars d’avril sur Disney +

Caravane du courage: une aventure Ewok (Film, 1984)

(Film, 1984) Ewoks: la bataille d’Endor (Film, 1985)

(Film, 1985) Ewoks (Série animée, 1985-1986 – 2 saisons, 26 épisodes)

(Série animée, 1985-1986 – 2 saisons, 26 épisodes) Star Wars: Clone Wars de Genndy Tartakovsky (2003-2005)

(2003-2005) L’histoire du fidèle Wookiee (extrait de « Star Wars Holiday Special », 1978)