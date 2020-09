Apparemment, il n’y aura pas de OnePlus 8T Pro

Le nouveau smartphone OnePlus 8T apparaîtra sous peu, mais un OnePlus 8T Pro ne viendra apparemment pas. Au lieu de cela, un téléphone mobile d’entrée de gamme avec un modem 5G semble être prévu parallèlement au OnePlus 8T.

Le fabricant OnePlus s’est déjà écarté de sa pratique de publication habituelle avec le téléphone mobile OnePlus Nord de milieu de gamme. Selon le fuyard Max J., cela continue, car le OnePlus 8T ne doit pas être accompagné d’un modèle Pro, comme c’était le cas avec les générations précédentes. Le perdant attribue que Twitter via GSMArena.

Il ne peut y avoir qu’un seul OnePlus 8T

Le OnePlus 8T devrait donc devenir le nouveau produit phare. Les fuites actuelles parlent en faveur d’un écran de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hertz et de la puce phare Snapdragon 865+ avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Mais il existe certainement différentes configurations de mémoire. Une caméra quadruple doit être installée à l’arrière, composée d’un appareil photo principal de 48 mégapixels, d’un capteur ultra grand angle de 16 mégapixels, d’une caméra macro de 5 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Un téléphone portable 5G apparemment bon marché prévu

Le OnePlus 8T devrait arriver sur le marché début octobre avec Android 11 et l’interface utilisateur d’OxygenOS 11, mais la confirmation officielle est toujours manquante. OnePlus travaille également sur un téléphone d’entrée de gamme dans la fourchette de prix de 200 € avec un modem 5G, une énorme batterie de 6000 mAh et une puce Snapdragon 460, écrit Android Central. Le téléphone portable bon marché apparaîtra à l’international cette année.