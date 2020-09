Le nouveau patch Hearthstone 18.2 est disponible – Mises à jour des champs de bataille et du solde des cartes

Le nouveau correctif Hearthstone 18.2 est maintenant disponible au téléchargement sur toutes les plates-formes et débutera avec un événement à durée limitée de la bibliothèque interdite qui comprend une nouvelle fonctionnalité et une mise à jour de Battlegrounds. Il y a aussi du contenu solo à venir sous la forme de Hearthstone Book of Heroes à débloquer, des nerfs de cartes et un Heroic Brawliseum dans lequel vous pouvez participer pour gagner des récompenses.

Un bref aperçu du patch 18.2 apporte les modifications et ajouts suivants à Hearthstone:

Battlegrounds Parties – Faites la queue dans Battlegrounds avec des personnes de votre liste d’amis!

De nouveaux héros de Battlegrounds sont disponibles: Lord Barov (Coût 1) – Devinez quel joueur gagnera son prochain combat. S’ils gagnent, obtenez trois pièces. Jandice Barov (Coût 0) – Échangez un serviteur amical non doré avec un serviteur aléatoire dans Bob’s Tavern. Gardien forestier Omu (Passif) – Après avoir amélioré la taverne de Bob, gagnez 2 or ce tour seulement.

Micro Mummy a été ajouté en tant que serviteur de niveau 1 aux champs de bataille.

Pack Leader a été nerf et donne moins d’attaque aux bêtes et a perdu 1 statistique d’attaque.

Mises à jour du solde de la carte pour les éléments suivants: Passage secret – Remplacez votre main par 5 cartes de votre deck. Revenez au prochain tour. Nouveau: remplacez votre main par 4 cartes de votre deck. Revenez au prochain tour. Acolyte de la cabale – 2 attaques, 6 points de vie. Nouveau: 2 attaques, 4 PV Totem Goliath – 4 Attaque, 5 Santé. Surcharge (2). Nouveau: 5 attaques, 5 points de vie. Surcharge (1) Archwitch Willow – [Cost 9] 7 Attaque, 7 Santé. Nouveau: [Cost 8] 5 Attaque, 5 Santé Éblouissement sombre – [Cost 3] 3 Attaque, 4 Santé. Une fois que votre héros a subi des dégâts, rafraîchissez 2 cristaux de mana. Nouveau: [Cost 2] 2 attaques, 3 points de vie. Une fois que votre héros a subi des dégâts, rafraîchissez un cristal de mana.



Parties des champs de bataille

À partir du 8 septembre 2020, vous pouvez désormais faire la queue sur les champs de bataille avec vos amis et votre famille. Vous pouvez regrouper jusqu’à 4 joueurs et participer à des matchs classés normaux, ou vous pouvez dépasser ce nombre de groupe et jouer ensemble en privé! Battlegrounds est l’un des meilleurs moyens de jouer à Hearthstone en ce moment et c’est totalement gratuit si vous le souhaitez. Amusez-vous à découvrir qui est vraiment le meilleur jeu parmi votre groupe!

Livre des héros de Hearthstone

The Book of Heroes sera le contenu solo en cours qui sera joué au cours des 12 prochains mois! Il y aura 10 histoires au total pour tous les héros principaux impliqués dans Hearthstone. Le voyage commencera avec Jaina Proudmore en la voyant évoluer du statut d’érudit à celui de mage à part entière! Si vous pouvez vaincre les 8 boss dans cette première aventure, vous serez récompensé par un pack Mage, qui ne contient que des cartes Mage du format Standard.

Brawliseum héroïque

Si vous vous sentez un joueur compétitif, vous pouvez affronter d’autres joueurs de Hearthstone pour découvrir qui est le meilleur! Vous pouvez faire la queue pour 1000 pièces d’or ou entrer avec 9,99 USD. Le jeu est comme Arena mais avec un deck Standard verrouillé à la place. La course se termine si vous parvenez à atteindre le summum des 12 victoires ou si vous ressentez l’agonie de 3 défaites! Si vous pouvez aller loin dans la course, vous avez de très grosses récompenses à espérer!

Ce sont les points forts du nouveau patch, si vous voulez voir toutes les corrections de bogues, vous pouvez les consulter sur le site officiel de Hearthstone.