La Justice League de Zack Snyder plante des graines pour plusieurs suites, mais les verrons-nous un jour?

HBO Max assistera bientôt à l’arrivée du mythique « Snyder Cut » de Ligue de justice, le film qui ressemblait à un rêve impossible à un moment donné. Les dirigeants de Warner et Zack Snyder lui-même ont déclaré à plusieurs reprises que Justice League de Zack Snyder va être une affaire ponctuelle. Mais le fait demeure que le film était initialement destiné à mettre en place deux suites et plusieurs retombées. Dans une interview avec CinemaBlend, le concepteur de production du Snyder Cut, Patrick Tatopoulos, a affirmé que le film planterait les graines de nombreux films de suivi possibles.

« Je veux dire, je vais vous dire, l’équation anti-vie, ce moment est où vous passez au niveau suivant. Le prochain monde est un monde beaucoup plus grand. Ce que Zack avait fait, et je ne peux pas m’arrêter de le décrire, mais dans son bureau à Warners, il avait ces gigantesques planches sur le mur où il commence à rédiger les trois films comme celui-ci. Et j’ai pensé que c’était incroyable. Je suis allé voir ce truc, et c’était en gros, oui, c’était vers le bas … les indices de ce qui va suivre. C’est comme le Knightmare. Batman’s Knightmare. Toutes ces choses que vous plantez des graines avec un plan beaucoup plus grand. Donc, cela a été rédigé. les graines de quelque chose qui peut pousser. «

Basé sur des storyboards que Snyder a partagés au fil des ans, nous savons Justice League de Zack Snyder se terminera par l’arrivée du méchant Darkseid sur Terre à la recherche de l’équation anti-vie. Le prochain film de la série était destiné à explorer le monde de « Knightmare » où de nombreux membres de la Ligue de la justice ont été tués, Batman se cache et Superman a subi un lavage de cerveau pour devenir le serviteur de Darkseid.

C’est alors que le Flash remonte dans le temps pour tenter d’empêcher l’avenir de « Knightmare ». Cela mettrait en place la dernière tranche de Snyder initialement prévue Ligue de justice trilogie, dans laquelle les manigances de Flash qui voyagent dans le temps rassemblent la Ligue pour faire une dernière bataille contre Darkseid.

Quand il a été annoncé que le « Snyder Cut » du premier Ligue de justice le film arrivant sur HBO Max allait durer quatre heures, de nombreux fans pensaient que Snyder essayerait de compresser ses plans de trilogie en un seul et très long film. Mais clairement, le cinéaste n’entend couvrir que les événements du premier film avec le Snyder Cut. Reste maintenant à voir si le succès du film incitera Warner à donner enfin le feu vert au reste de la trilogie.

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film arrive sur HBO Max le 18 mars. Cette nouvelle provient de CinemaBlend.

