La famille s’agrandit: Gal Gadot a annoncé qu’elle était enceinte

Un grand moment est celui que vous traversez Gal Gadot, depuis ce lundi, il a annoncé sur son compte Instagram officiel que vous êtes enceinte et attendez votre troisième bébé avec l’homme d’affaires Jaron Varsano, avec qui il a déjà deux filles: Âme, née en 2011, et Maya, né en 2017.

L’actrice vient récemment en première ‘Wonder Woman 1984’, la meilleure première de la pandémie de coronavirus, et se prépare à Coupe de Zack Snyder dans « Justice League », où elle jouera à nouveau la célèbre super-héroïne, mais maintenant sous un angle différent.

La nouvelle de la douce attente a été communiquée par elle sur son réseau social avec une photo avec son mari et ses deux filles, dans laquelle ils ont mis leurs mains sur son ventre. La légende de la photographie qui a déjà atteint plus de 2 millions de likes dit: « On y va encore une fois ».

Gadot Elle a été vue hier soir lors de la 78e cérémonie des Golden Globes pour remettre l’un des prix, mais elle portait une robe Givenchy qui cachait sa silhouette, donc cette nouveauté a surpris à la fois ses fans et le grand public.

Dans ces moments, il a renfloué L’histoire de Gal sur le tournage de la première bande de « Wonder Woman », alors qu’elle tournait de nombreuses scènes d’action alors qu’elle était enceinte de 5 mois. La vérité est que cette année, il reprendra le devant de la scène, car ce sera le visage de l’une des grandes premières de Netflix en 2021. Félicitations, Wonder Woman!