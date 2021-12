Guillermo Del Toro décrit ses plans de films sombres de la Ligue de la justice abandonnés

Les mondes des bandes dessinées Marvel et DC sont divisés en leurs super-héros, héros moins connus, anti-héros et leur contenu très surnaturel et basé sur l’horreur. Pour DC, ce dernier a été pleinement réalisé en 2011 lorsque le lancement du New 52 a mis en évidence une nouvelle équipe avec Justice League Sombre, un groupe qui, au fil du temps, serait composé de personnages surnaturels de base tels que John Constantine, Deadman, Madame Xanadu, Zatanna et Swamp Thing, entre autres. Avec John Constantine ayant eu son propre film, avec Keanu Reeves, et est apparu dans des émissions de télévision telles que Légendes de demain, Swamp Thing obtenant une série trop courte et Madame Xanadu étant suggérée comme un autre personnage se dirigeant vers le petit écran, nous pourrions à un moment donné voir Justice League Sombre faire une apparition à un moment donné. Cependant, l’écrivain et réalisateur Guillermo Del Toro a déjà tenté d’amener le groupe sur grand écran auparavant dans un projet abandonné depuis longtemps qui a été discuté pour la dernière fois en 2017.

Del Toro aurait été attaché au projet « Dark Universe » – comme on l’appelait avant qu’Universal ne braconne ce nom pour leur monsterverse prévu – un an après le Justice League Sombre ont fait leurs débuts dans la bande dessinée. La forme de l’eau le réalisateur a été lié au film jusqu’en 2015, date à laquelle il est parti et a été remplacé par Doug Liman, mieux connu pour son travail sur L’identité de Bourne. Cependant, à partir de là, le Justice League Sombre le projet s’est éteint lui-même sans jamais vraiment avancer dans une réelle capacité.

Pour Del Toro, cela aurait été un projet passionnant car le direct a récemment discuté un peu de ce à quoi son film aurait ressemblé et a révélé qu’il a toujours été « un DC Guy ». S’exprimant sur le Podcast heureux triste confus, Del Toro a dit :

« J’ai profité un peu de l’ouverture de l’Alan Moore Constantine. Et j’ai pris la dynamique entre [Abby Arcane] et Swamp Thing, et j’ai pris le genre de moments révélateurs où Deadman pénètre dans un corps, comment il expérimenterait la conscience de cet être. Et l’un de mes préférés de tous les temps est le démon Etrigan. J’adore ce personnage. Zatanna est vraiment, pour moi, un autre personnage qui est vraiment puissant et intéressant sans effort. J’essayais de mélanger ça avec Klarion the Witch Boy… j’étais [always] un gars de DC.

Alors que ce projet de film était apparemment abandonné en 2017, JJ Abrams et Bad Robot ont rejoint le train DC en 2020 pour développer un certain nombre de projets de films et de télévision basés sur le Justice League Sombre personnages, qui a vu parler d’un nouveau Constantin série et Madame Xanadu série en cours de production pour HBO Max, ainsi qu’un film de Zatanna qui a également reçu le feu vert. Alors que de nombreux fans se demanderont toujours ce qu’est une version dirigée par Del Toro de Justice League Sombre aurait été, il semble que Warner Bros. va de l’avant avec un plan à beaucoup plus long terme qui aboutira probablement à un Justice League Sombre film croisé, qui, espérons-le, les servira mieux que leur gung-ho Ligue des Justiciers film qui a presque réussi à couler le DCEU avant qu’il n’ait vraiment commencé.





